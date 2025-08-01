Экстремалы захватили столицу. Почему стоит посетить уникальное мероприятие Мосспорта?

3 августа на стадионе «РЖД Арена» в столице впервые пройдет международный спортивный фестиваль «Московские экстремальные игры». Эта площадка объединит десятки самых зрелищных направлений экстремального спорта, мировых звезд BMX и мотофристайла, финалистов X Games, победителей Олимпийских игр и культовых музыкальных артистов. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Фестиваль обещает стать ярким событием городского масштаба. На один вечер футбольное поле и прилегающие зоны будут полностью переоборудованы под уникальный экстрим-парк с трамплинами, рампами, трассами для мотофристайла, BMX, памп-трека и снегоходов. На арене пройдут показательные выступления, трюковые заезды и соревнования, многие из которых — в сопровождении живой музыки и светового шоу.

Экстрим на максимум

Одной из центральных тем станет мотофристайл. На стадион выйдут признанные звезды этой дисциплины — спортсмены, за которыми следят миллионы поклонников по всему миру. Среди участников — олимпийские чемпионы, многократные победители X Games, мастера сложнейших трюков. Многие из приглашенных райдеров в 2024 году выступали в Париже на Олимпиаде, а также в турнирах Nitro World Games и Red Bull X-Fighters.

Фото: Департамент спорта города Москвы

В фестивале примут участие спортсмены более чем из 30 стран, в том числе Австралии, Аргентины, Японии, Франции, Швеции, Бразилии, Италии, Чехии, США и России

Российскую сцену представят признанные BMX-райдеры, а также один из первопроходцев фристайла в стране Алексей Колесников. Вместе с популярным видеоблогером Владом Глентом он исполнит зрелищное сальто на багги — трюковом квадроцикле с автомобильной посадкой.

Фото: Департамент спорта города Москвы

На арене выступят райдеры, владеющие сложнейшими трюками, уникальными даже по мировым меркам. Один из таких элементов — двойное заднее сальто — будет продемонстрирован сразу несколькими участниками.

Фото: Департамент спорта города Москвы

В числе других заявленных трюков — вращение мотоцикла на 720 градусов, а также сальто назад с разворотом на 360. Эти элементы потребуют от спортсменов предельной точности, физической подготовки и координации.

Многие трюки ранее демонстрировались только на закрытых показах или международных аренах в Лос-Анджелесе, Токио, Праге и Коста-Рике

Кроме фристайла на мотоциклах и снегоходах в программу войдут соревнования по BMX, флэтленду, роллерному спорту, самокатам, стантрайдингу и дрифту. На центральной площади стадиона с 10 утра до 17:00 будет проходить Кубок мира по воркауту с участием спортсменов из 37 стран — от Японии и Китая до Бразилии, Турции, Финляндии и Эстонии. Одновременно с этим запланирован чемпионат России по роллерному спорту. Для этого специально построен роллер-парк с зонами для спидскейтинга, разгонными дорожками и многоуровневыми платформами.

Спорт под музыку

В перерывах между заездами гостей ждет концертная программа. Музыкальными хедлайнерами «Московских экстремальных игр» станут певица Татьяна Буланова и Xolidayboy. Также на сцену выйдет специальный гость — легендарная рок-группа «Кипелов». Музыканты выступят прямо на арене, интегрируясь в основное шоу. Такой формат — слияние трюков и живого звука — станет отличительной чертой фестиваля.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Организаторы обещают создать на стадионе полноценное пространство отдыха: для гостей будут работать фуд-корты, зоны отдыха и интерактивные площадки.

Все активности фестиваля бесплатны, однако для входа потребуется предварительная регистрация

Подробности, включая расписание, список участников и карту размещения зон, доступны на официальных сайтах мероприятия: extreme.moscow и sport.mos.ru.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

ООО «Тор-Медиа»

ИНН 5009059640

0+