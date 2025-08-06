Лед под открытым небом Где можно покататься на коньках в летнюю жару в центре Москвы?

Бесплатная ледовая площадка открылась для москвичей и гостей города в рамках фестиваля «Москва-2030. Спорт. Человек будущего», организованного Департаментом спорта города Москвы. Всепогодный каток появился на территории Южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники». Здесь можно просто покататься на коньках, поиграть в классический хоккей и его фиджитал-разновидность. Что это такое — в материале «Ленты.ру».

Каток в 30-градусную жару — это настоящий подарок всем, кто изнывает от зноя в раскаленном мегаполисе. Главное — прийти, хорошее настроение будет обеспечено. Технология всесезонного льда позволяет кататься на коньках под крышей, но на открытом воздухе и не зависеть от капризов погоды.

Фото: Департамент спорта г. Москвы

Все необходимое снаряжение — коньки (даже для самых маленьких посетителей), клюшки, шлемы, шайбы — можно взять напрокат. В «Лужниках» есть зона для свободного катания, игры в хоккей и фиджитал-площадка.

Фиджитал-хоккей — это новый популярный формат, объединяющий традиционный спорт с цифровыми технологиями.

Посетители гибридной ледовой площадки должны умело обращаться и с реальной клюшкой, и с джойстиком

Фото: Департамент спорта г. Москвы

Игра начинается в хоккейном симуляторе в PlayStation, который помогает отточить спортивные навыки. Сначала участники учатся забивать виртуальные шайбы, а затем надевают коньки и продолжают соревноваться уже на льду. Симуляторы расположены рядом с хоккейной коробкой размером 34х18 метров, где выполнена профессиональная разметка для игры три на три игрока. В ближайшее время в «Лужниках» пройдет турнир по фиджитал-хоккею.

Не нужно ждать зимы

Первыми достоинства инновационного катка оценили звездные гости — нападающий «Питтсбург Пингвинз» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, легенда отечественного хоккея Илья Ковальчук, олимпийский чемпион Кирилл Капризов и другие известные спортсмены.

Хоккеисты опробовали инновационную площадку и провели показательную серию заездов

«Идеальное состояние льда, в такую погоду это просто удивительно. Просто кайф, что в Москве открылось такое пространство. Мы о таком в детстве даже мечтать не могли, ждали зиму, чтобы поиграть в хоккей, а сейчас это можно делать летом практически на улице», — отметил олимпийский чемпион Кирилл Капризов.

Фото: Департамент спорта г. Москвы

«Это очень крутая идея и для обычных людей, которые любят коньки, и для спортсменов, и, главное, для детей. Это уникальное строение, которое держит лед и создает соответствующую атмосферу в 35-градусную жару. Здесь настоящий лед, который не тает даже при такой температуре. И я завидую белой завистью детишкам, которые могут приехать в самый центр столицы и покататься на коньках», — отметил легендарный хоккеист Илья Ковальчук.

По его словам, фиджитал-хоккей — один из самых ярких и набирающих обороты видов спорта. «Здесь ребята, которые им занимаются, могут отточить мастерство — и поиграть в приставку, и, что еще лучше, получить физическую нагрузку на настоящем льду», — считает двукратный чемпион мира.

На фестивале

Бесплатно посетить необычный каток можно в любой день, кроме понедельника, сеансы свободного катания проходят с 12:00 до 21:00 с перерывами на обновление льда.

Инновационная площадка будет работать на протяжении всего фестиваля «Москва-2030. Спорт. Человек будущего» до 14 сентября

Департамент спорта города Москвы организовал на фестивале 19 тематических зон, которые позволяют увидеть, каким будет спорт и активный образ жизни в недалеком будущем. Здесь расположены зона скалолазания, экстрим-парк для занятий скейтбордингом, воркаутом, паркуром, интерактивная беговая зона, пляжная зона, где можно поиграть в футбол, волейбол, теннис, зона для падела (разновидность тенниса).

Фото: Департамент спорта г. Москвы

На фестивале можно принять участие в коллективных тренировках, турнирах и мастер-классах, потанцевать и послушать выступления музыкантов. «Здесь сложно оставаться безучастным зрителем, так что будьте в игре», — советуют организаторы фестиваля. Тем более что это бесплатно и подходит для всей семьи.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте фестиваля.

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