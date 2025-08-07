День физкультурника в Москве. Чем удивит спортивный фестиваль?

В столице пройдет «День физкультурника» — крупнейший спортивный уикенд лета. Более 200 тренировок, десятки локаций, звезды спорта и шоу-бизнеса, турниры, мастер-классы и зрелищные шоу — все это бесплатно и в самом центре города. Основные события фестиваля и наиболее популярные площадки — в материале Лента.ру.

Два дня спорта на улицах Москвы

9 и 10 августа Москва превратится в открытую площадку для любителей активного отдыха. Фестиваль «День физкультурника», организованный Департаментом спорта города Москвы, объединит 14 локаций и более 200 тренировок по 20 видам спорта. Все активности — бесплатные и подойдут как опытным спортсменам, так и тем, кто просто решил попробовать.

Главная идея фестиваля — показать, что спорт может быть доступным, интересным и разнообразным. Необязательно быть профессионалом или записываться в секцию. В эти выходные любой желающий сможет включиться в тренировку, попробовать новый вид активности или вдохновиться примером чемпионов.

Сайклинг, фристайл и танцы

На Пушкинской площади пройдут масштабные тренировки по сайклингу — интенсивному велоспорту под музыку. В субботу, 9 августа, в 16:00 к ним присоединится блогер и актриса Маш Милаш.

Участников ждет ритм, мотивация от тренеров и спортивное единение прямо в самом центре мегаполиса

Для любителей зрелищных шоу профессиональные райдеры продемонстрируют трюки на высоте нескольких метров над фонтанами.

На фонтанной площади Парка Горького развернется зрелищное мотофристайл-шоу. Профессиональные FMX-райдеры исполнят трюки на мотоциклах, включая прыжки и перевороты на фоне центрального пейзажа города.

Звезды на тренировках и фан-встречах

Площадкой для встречи с кумирами станет парк «Музеон». В субботу, 9 августа, в 15:00 здесь выступит олимпийская чемпионка Анна Щербакова — она проведет открытую тренировку для всех желающих.

В 16:00 гостей ждет встреча с Алексеем Ягудиным, а в 17:00 на сцену выйдет певец и блогер Прохор Шаляпин

Далее на сцене «Музеона» появятся тренер Даниил Глейхенгауз, а также олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян.

10 августа «Музеон» продолжит прием звезд. Первыми зрителей встретят олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и Евгения Медведева. В течение дня также выступит Софья Акатьева — представительница нового поколения художественной и фигурной гимнастики.

Спортивный гид по центру Москвы

Фестиваль охватывает почти весь центр столицы. Кудринская площадь станет пространством для тех, кто хочет проверить себя на выносливость — здесь расположатся полоса препятствий и зона джампинга.

На Театральной площади любители спокойных, но интеллектуальных видов спорта смогут принять участие в шахматных турнирах и поиграть с гроссмейстерами. Камергерский переулок — территория для воркаута, паркура и открытого ринга, на котором пройдут поединки по боксу.

На Мясницкой улице установят столы для настольного тенниса, а на Никольской улице пройдут турниры по настольному футболу и хоккею.

Участвовать смогут все желающие, независимо от возраста и подготовки

Дополнительная точка притяжения — стадион «Москвич», где 9 августа запланирована праздничная программа. Здесь пройдут спортивные турниры, будет организована зона граффити, а также мероприятия с участием МедиаЛиги. Атмосфера праздника будет сочетать активный спорт и уличную культуру.

Спорт без стен и пропусков

Фестиваль будет работать в субботу, 9 августа, с 15:00 до 22:00, и в воскресенье, 10 августа, с 12:00 до 17:00. Вход на все мероприятия свободный. Для некоторых направлений предусмотрена предварительная регистрация — она доступна на сайте.

«День физкультурника» — это способ увидеть спорт как часть жизни города. Здесь не нужен опыт, не нужна экипировка — только желание. Даже если вы не делали зарядку с 90-х, это отличный повод выйти на улицу и попробовать что-то новое. Формат мероприятия ориентирован не только на активное участие, но и на вдохновение. Это возможность увидеть столицу в новом ритме — ритме движения, энергии и общения.

