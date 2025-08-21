В столице пройдет уникальный фестиваль. Почему «Летфест» станет одним из главных приключений лета?

В Москве 23 августа пройдет «Летфест». Фестиваль самодельных летательных аппаратов соберет команды, возглавляемые знаменитостями из мира спорта и шоу-бизнеса. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы. О том, как будет проходить мероприятие и кто примет в нем участие, — в материале «Ленты.ру».

Границы фантазии

Фестиваль «Летфест 2025» пройдет в Парке искусств «Музеон» на Крымской набережной.

В этом году участие примут 20 команд по 5 человек. Каждый летательный аппарат — результат совместной работы с профессиональным конструкторским бюро. Все аппараты поднимаются в воздух с шестиметровой рампы, а затем совершают погружение в воду.

Победителей выберут в трех номинациях: «креативность», «расстояние полета» и «шоу-талант»

Среди представленных конструкций — крылатый велосипед, ступа, ретромашина, хоккейная шайба и даже махолет.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Фестиваль открыт для всех желающих, вход — свободный. Старт мероприятия — в 14:00.

Звезды и воздух

Капитанами команд в 2025 году станут выдающиеся спортсмены, артисты и медийные личности. Среди них — двукратный обладатель Кубка Стэнли и защитник клуба НХЛ «Юты Маммот» Михаил Сергачев, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Анна Щербакова, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Каждый капитан сформирует команду из своих подписчиков — счастливчиков, победивших в конкурсах. Впервые в фестивале участвует благотворительный фонд помощи семьям и детям с ОВЗ «Сектор 98», команда которого выступит под руководством Михаила Сергачева. В числе других участников — чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон, певцы Олег Майами и Антон Токарев, а также представители футбольных клубов «Локомотив», «ЦСКА» и «Динамо». Жюри оценит выступления команд по трем критериям.

В его состав войдут известные медийные и спортивные лица, в том числе телеведущий Дмитрий Губерниев. Партнерами фестиваля выступают радиостанция Европа Плюс и спортивный портал «Чемпионат», которые тоже выставят свои команды.

Не просто шоу

Фестиваль обещает стать одним из самых насыщенных летних событий в Москве. В программе значатся семь полетных блоков с запуском самодельных конструкций, акробатическое и гимнастическое шоу, живые выступления артистов и вечерняя музыкальная программа.

Музыкальными хедлайнерами «Летфеста» станут Татьяна Буланова, SHAMAN и группа «Звери»

Вход на мероприятие будет свободным

Фото: Департамент спорта города Москвы

Будет яркое действие, оригинальные образы участников: настоящий городской праздник.

Для участников подготовлены безопасные летательные конструкции, душевые кабины и гидрокостюмы

Завершит день церемония награждения. Победители получат призы, связанные с настоящими полетами: полет в аэротрубе, прыжок с парашютом или курс пилота.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

ООО «Тор-Медиа»

ИНН 5009059640

ВО 6+