Гонки в центре столицы. Чем удивит москвичей Фестиваль технических видов спорта?

В первый уик-энд сентября столица станет точкой притяжения для всех, кто любит скорость, мощь и запах жженой резины: с 5 по 7 сентября на территории Центра технических видов спорта «Москва» пройдет седьмой по счету Фестиваль технических видов спорта, который за несколько лет своего существования сумел превратиться в одно из главных событий автомобильной культуры в стране и продолжает удивлять зрителей не только масштабом, но и теми экспериментами, которые каждый раз придают мероприятию особый характер.

Большой праздник скорости и адреналина

Фестиваль, организованный Департаментом спорта города Москвы совместно с Российской автомобильной федерацией, уже стал традицией для столицы. И если несколько лет назад он воспринимался как эксперимент по объединению на одной площадке различных технических дисциплин, то теперь это по-настоящему культовое событие.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Здесь соберутся не только профессиональные cпортсмены, но и тысячи болельщиков, семьи с детьми, энтузиасты тюнинга и те, кто просто хочет своими глазами увидеть, как вживую выглядят легенды российского автоспорта.

Или попробовать себя в роли гонщика хотя бы на несколько минут

В этом году организаторы заявляют более семи интерактивных зон, включая выставку тюнингованных и ретро-автомобилей, картинговую трассу с дневными и ночными заездами, мастер-классы для юных зрителей, а также новые форматы.

Например, фиджитал-картинг, объединяющий виртуальные симуляции с настоящими гонками, и сим-дрифт, позволяющий тренироваться и соревноваться в безопасных условиях, но с максимальным эффектом погружения.

Джимхана, дрифт и первые заезды

Программа фестиваля построена таким образом, чтобы каждый из трех дней был насыщен событиями, и уже в пятницу, 5 сентября, зрителей ожидает премьера уникального соревнования «Yuka Drive Fest Джимхана», представляющего собой синтез ралли-спринта, дрифта и фигурного вождения.

Участники проходят специально подготовленный маршрут, демонстрируя не только скорость, но и точность управления

В этот же день на картинговой трассе пройдут свободные заезды для всех желающих, что само по себе является редкой возможностью испытать атмосферу настоящих гонок, почувствовать разницу между теорией и практикой и, возможно, впервые понять, что автоспорт — это не только зрелище, но и дисциплина, требующая выносливости и концентрации.

Кроме того, в первый день пройдут мастер-классы для детей, открытые тренировки по мотокроссу. Будет работать экспозиция ретро-автомобилей, многие из которых редко покидают частные коллекции и музеи.

Звездные имена и камазный дрифт с Джиганом

Особое внимание в этом году уделено звездному составу участников: на трассу выйдут чемпион Российской дрифт серии RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу Евгений Бобрышев, чемпион России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев, победитель этапов чемпионатов России по ралли-рейдам Богдан Каримов и многие другие известные спортсмены.

Однако главным сюрпризом станет участие популярного рэп-исполнителя Джигана

Вместе с легендарной командой «КАМАЗ-мастер» артист выйдет на трассу, чтобы совершить дрифт на новейшем спортивном грузовике КАМАЗ К5.

Этот заезд обещает стать не только яркой демонстрацией возможностей уникальной техники, но и событием культурного масштаба, поскольку он соединит мир спорта и шоу-бизнеса, а впечатления артиста сразу после проезда будут транслироваться в прямом эфире на большом экране.

Второй день: битва дисциплин и вечернее автошоу

В субботу, 6 сентября, программа станет еще более насыщенной: на главной площадке пройдут показательные заезды пилотов SMP Racing, мотофристайлеров FMX и традиционный камазный дрифт, который, судя по опыту прошлых лет, собирает максимальное количество зрителей.

Фото: Департамент спорта города Москвы

В зоне картинга гости смогут понаблюдать за мастер-классами и принять участие в фиджитал-гонке, которая предполагает сначала прохождение виртуального этапа в симуляторе, а затем повторение тех же действий на настоящей трассе, что превращает соревнование в проверку как технической подготовки, так и психологической устойчивости участников.

В этот же день состоятся соревнования по BMX и Кубок Москвы по мотокроссу, а завершением дня станет финал джимханы и вечернее авто- и мотошоу с участием звезд спорта.

Финал: 12 часов картинга и «Битва за Москву»

Заключительный день фестиваля, 7 сентября, станет настоящим испытанием для участников и главным праздником для зрителей: именно в этот день состоится 12-часовая картинговая гонка на выносливость, которая позволит каждому почувствовать атмосферу большого автоспорта.

Параллельно пройдет масштабное соревнование по дрифту «Битва за Москву» с призовым фондом, и это станет кульминацией всего уикенда, подчеркивающей, что дрифт в России вышел на уровень настоящего массового спорта.

Завершит программу грандиозная автовыставка, где будут представлены тюнингованные спорткары, редкие ретромодели и уникальная техника, подготовленная специально для фестиваля.

Атмосфера для всей семьи

Организаторы подчеркивают, что фестиваль задуман как событие для всех возрастов, поэтому для детей будет работать отдельная зона с ретро- и электромобилями, трассой для радиоуправляемого дрифта и множеством виртуальных активностей, позволяющих безопасно погрузиться в мир скорости.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Такой подход делает фестиваль не только зрелищем для фанатов, но и местом семейного отдыха, где можно провести целый день, переходя от одной активности к другой, и при этом быть уверенным, что каждый найдет занятие по душе.

Как попасть и что важно знать

Фестиваль пройдет с 5 по 7 сентября 2025 года с 10:00 до 21:00 на территории Центра технических видов спорта «Москва». Вход свободный, однако для участия требуется предварительная регистрация на официальном сайте.

