Россияне готовы к переменам. Как это повлияло на развитие городской среды?

Россияне стали активнее в реализации своих желаний и легче идут на кардинальные перемены в жизни. Сменить работу, переехать в другой город, пойти на второе высшее… Люди ищут места и смыслы, которые будут их вдохновлять, помогать личностному росту и заряжать мотивацией. О том, как готовность граждан к переменам задает тренды не только на рынке труда, но и в развитии городской среды, превращая целые районы в интеллектуально-образовательные кластеры, в материале Ленты.ру.

Больше половины россиян старше 40 лет задумываются о получении второй профессии или уже находятся в процессе обучения. Таковы данные исследования, проведенного «Галс-Девелопмент» среди 3160 респондентов. При этом 38% из них сообщили, что выбирают для себя сферу IT, которая им кажется наиболее перспективной.

Новый тренд – готовность кардинально менять профессиональный вектор без оглядки на возраст

На этом пути имеет значение не только ревизия увлечений и поиск себя в новой профессии. Важна среда, которая будет создавать фундамент для развития. Словно откликаясь на запрос, городские пространства трансформируются. Целые районы превращаются в пространства возможностей: рядом с домом теперь можно закрыть все потребности — забежать в фитнес-клуб, посетить мастер-класс, поработать в коворкинге или послушать подкаст в парке. Как это работает? Почему городская среда напрямую влияет на настрой, с которым мы начинаем свой день, выходя за порог?

Более 62% респондентов старше 40 лет считают важным, чтобы инфраструктура для их ежедневных потребностей была создана рядом с домом. Этот запрос привел к трансформации городских пространств, появлению целых интеллектуально-образовательных кластеров, комфортных зон внутри современных жилых комплексов, совмещающих в себе возможности для работы и отдыха. Важный ресурс — время – сегодня особенно в цене. Потребности жителей становятся главными стимулами и движущей силой развития города, а девелоперы создают такую среду, которая способна вдохновлять и наполнять ежедневную рутину новыми смыслами.

Дом, в котором хочется жить и учиться

Взгляните на Басманный район Москвы: отсюда до Красной площади всего 3 км, и если вы соберетесь преодолеть это расстояние пешком, то дорога займет всего около 30 минут. При этом многие жители района предпочитают оставаться в его границах и редко покидают его. Почему? Все просто: здесь плотность университетов, культурных центров, арт-кластеров, спортивных объектов и зеленых пространств такова, что создается та самая среда, которая закрывает все потребности и каждый день дает новый опыт. При этом исторические здания и архитектурные памятники дополняют новые девелоперские проекты, повышающие планку уровня жизни внутри сложившегося кластера.

Идеально вписывается в концепцию Басманного района как научно-креативного центра Москвы жилой квартал премиум-класса «Дом 56». Новая точка притяжения района — вместо классической геометрии — три башни в стиле параметрической архитектуры с эффектом вращения вокруг своей оси.

Яркий манифест принадлежности к цифровой эпохе

Внутри квартал заряжен передовой инженерией — премиальные лифты, энергоэффективное освещение, системы водоподготовки с пятиступенчатой очисткой. Здесь будет 510 квартир на любой вкус: от студий 27 кв. м. до лотов с личными террасами и потолками свыше 4 метров. В первом корпусе — квартиры с дизайнерской отделкой от бюро Bespoke Architects.

Общественные пространства квартала продуманы в деталях — в центральном лобби располагается зона ресепшн и как векторы расходятся элегантные галереи, ведущие к жилым корпусам. Здесь можно отдыхать с видом в приватный двор или осваивать вторую профессию пока дети проводят время с пользой в игровом клубе только для жителей.

Шарм Басманного

Особый шарм района проявляется в сплетении прошлого и настоящего. Даже старые промышленные здания живут сегодня свою новую жизнь: в них располагаются центры искусства и арт-кластеры. Доходные дома и современные постройки соседствуют и радуют глаз и туристов, и тех, кто обосновался в Басманном. Любители исторического центра Москвы предпочитают прогулки по Маросейке или Покровке. А вот желающие обосноваться в одном из самых востребованных районов Москвы выбирают более интересные с точки зрения комфорта локации.

Басманный остается важным образовательным кластером столицы. Так сложилось исторически: в XIX веке здесь располагались учебные заведения, задавшие вектор развития одному из центральных районов Москвы. Сегодня на его территории работает порядка 16 высших учебных заведений и более 20 общеобразовательных школ.

Басманный для жизни выбирают преподаватели, студенты, представители интеллектуальной элиты

Для тех, кто задумывается о получении новой профессии или находится в поиске себя, среда становится мощным источником вдохновения. Помогает исследовать собственный потенциал прежде всего общение с людьми. В Басманном, кажется, созданы уникальные условия, чтобы двигаться в темпе молодых, амбициозных и успешных. Здесь считывается тренд на то, что менять свою жизнь можно в любом возрасте. Сегодня это выбор многих, кто перешагнул отметку в 40+ и кто знает, что все только начинается.

