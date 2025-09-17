Москву ждут спортивные выходные. Чем они удивят столичных жителей?

Предстоящие выходные в Москве пройдут под знаком спорта. Столица приготовила для москвичей и гостей столицы два масштабных фестиваля под открытым небом. В субботу вечером горожане смогут принять участие в «Ночи Московского спорта» (12+) — большом празднике с сотней тренировок и зрелищных шоу в центре столицы. А в воскресенье их ждет олимпийский комплекс «Лужники», где состоится «Киберзарница 2025» (6+) — современная версия популярной военно-спортивной игры с элементами киберспорта. Участие во всех активностях — бесплатное.

Центр города превратится в спортивную площадку

«Ночь Московского спорта» проводится не первый год и уже успела завоевать статус одного из самых заметных городских праздников начала осени. Организатор — Департамент спорта Москвы — обещает, что 20 сентября с 19:00 до 22:00 в центре столицы заработают 11 тематических площадок, где пройдут более 100 тренировок по 24 видам спорта.

Так, Тверская улица станет ареной для турниров по стритбаскету. Здесь смогут поиграть не только любительские команды, но и просто прохожие, которые решат проверить свою меткость и скорость.

Пушкинская площадь на один вечер превратится в открытую студию сайклинга. По данным организаторов, здесь будет установлено около 60 тренажеров, на которых за несколько часов сможет потренироваться более 3000 человек.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Для создания атмосферы вечернего фитнес-клуба под открытым небом занятия будут проходить под музыку диджеев

Новопушкинский сквер станет местом для бокса: здесь запланированы поединки и показательные выступления. На Мясницкой улице все желающие смогут сыграть в настольный теннис. В Камергерском переулке будет работать площадка для паркура и воркаута, а на Никольской улице пройдут турниры по настольному хоккею и футболу. Кудринская площадь предложит полосу препятствий для тех, кто хочет проверить свою выносливость, и массовую тренировку по фитнес-джампингу, в которой ожидается более пяти тысяч участников.

Отдельное внимание уделят шоу-программам. В Парке Горького на Фонтанной площади зрителей ждут выступления мотофристайлеров и водное шоу на гидрофлае. На Старом Арбате спортивная программа разделится на две части: в Большом Николопесковском переулке состоятся соревнования по брейк-дансу, в Малом Николопесковском — зона силового спорта, где выступят 15 атлетов из пяти стран, пройдут мастер-классы и показательные выступления. Завершает карту площадок Ильинский сквер на Китай-Городе, где будет организована самая медийная зона: здесь пройдут встречи с известными спортсменами, блогерами и артистами.

Фото: Департамент спорта города Москвы

«Ночь Московского спорта — отличная возможность красиво завершить летний спортивный сезон. Это не только тренировки на свежем воздухе, но и настоящая спортивная атмосфера праздника», — считает серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова

Александра уверена, что каждый здесь сможет найти для себя что-то интересное и зарядиться позитивом в компании единомышленников.

«Киберзарница»: армейская игра и цифровые дисциплины

На следующий день, 21 сентября, спортивный праздник переместится в «Лужники». Здесь пройдет фестиваль «Киберзарница 2025», который соединяет элементы классической военно-спортивной игры «Зарница» и киберспорт. Мероприятие организовано совместно столичным Департаментом спорта и Федерацией компьютерного спорта Москвы.

Формат предполагает прохождение девяти станций. Участников ждут задания по тактической медицине, сборке и разборке автомата Калашникова, выполнению нормативов ГТО, военному ориентированию, лазертагу, тактической подготовке, транспортировке боеприпасов, а также работа с симуляторами и беспилотниками. Так участники получают возможность не только развивать навыки командной работы, стратегического мышления и физической подготовки, но и осваивать современные технологии в игровой форме. Команда-победитель будет определена по скорости выполнения четырех обязательных испытаний.

Фото: Департамент спорта города Москвы

«Киберзарница» — это современный подход к военно-спортивным командным играм

Она позволяет сочетать традиционные тактические навыки с цифровыми технологиями, что особенно актуально в эпоху цифровизации и массового использования киберспортивных умений», — поясняет президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр. Он уверен, что «Киберзарница» станет незабываемым событием для всех участников и зрителей, для которых подготовлена широкая развлекательная программа.

Военно-физкультурная часть фестиваля дополнена цифровыми дисциплинами. На главной сцене в «Лужниках» пройдет финал турнира по Counter-Strike 2 — он стартует в 11:00. Затем, в 13:45, состоится финальная битва по World of Tanks. Завершит программу в 16:45 шоу-матч, где блогеры и стримеры сразятся с профессиональными киберспортсменами.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Таким образом, два фестиваля подряд создают уникальный спортивный марафон для всех возрастов и интересов. Ведь оба мероприятия, несмотря на разный формат, преследуют общую цель — популяризировать спорт и активный образ жизни среди москвичей, используя современные и привлекательные форматы. Бесплатное участие и разнообразие активностей гарантируют, что предстоящие выходные станут для десятков тысяч столичных жителей по-настоящему насыщенными и запоминающимися.

