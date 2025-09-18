Вся Москва бежит. Почему это стоит увидеть своими глазами?

20 и 21 сентября Москва станет местом проведения масштабного спортивного праздника: стартует 12-й Московский Марафон. Это главный забег страны и одно из самых масштабных спортивных событий России, которое ежегодно собирает десятки тысяч участников и зрителей. Подробнее – в нашем материале.

В 2025 году Московский Марафон обещает стать самым масштабным и ярким за всю историю: рекордное число участников, новые трассы, образовательная программа для тренеров, десятки тысяч зрителей и призовой фонд, который сопоставим с ведущими мировыми стартами.

Организаторы ожидают около 50 тысяч бегунов из 65 стран мира

Половина из них впервые выйдет на старт Московского Марафона, а для более чем двухсот спортсменов — это традиция, ведь они выйдут на марафонскую дистанцию уже в десятый и более раз.

В программу вошли не только классический марафон на 42,2 километра и забег на 10 километров, но и корпоративная и студенческая эстафеты, а также Детский забег для участников от 4 до 13 лет. Корпоративный сегмент стремительно растет: в этом году в индивидуальном зачете заявлены сотрудники более 250 компаний и 140 эстафетных команд. Студенческий формат тоже набирает популярность — впервые в истории заявлено 60 университетских команд.

Фото: Беговое сообщество

Особое внимание уделено социально значимой части проекта: около четырех тысяч регистраций получили люди с инвалидностью и ветераны боевых действий. Для них участие полностью бесплатное, все расходы покрыли организаторы.

Москва беговая

В 2025 году маршруты марафона заметно изменились. Старт обоих забегов пройдет на Лужнецкой набережной, а финиш — на улице Лужники. Дистанции пройдут через сердце столицы, а бегуны смогут увидеть главные достопримечательности Москвы с нового ракурса.

Большой театр, храм Василия Блаженного, сталинские высотки, Политехнический музей, памятник Петру I — спортсмены преодолеют километры, сопровождаемые панорамами, знакомыми каждому москвичу и туристу. Такой маршрут превращает марафон в своеобразную экскурсию по центру города, которая запомнится даже тем, кто пробежит только 10 километров.

Маршруты сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и соответствуют стандартам World Athletics, что позволяет фиксировать национальные рекорды.

Фото: Беговое сообщество

Кроме того, в этом году марафон стал частью новой стратегии Бегового сообщества по развитию профессионального спорта. В рамках этой стратегии на Московском Марафоне впервые пройдет программа по обмену опытом для тренеров «Система спортивной подготовки. Традиции и современные тенденции», где выступят наставники олимпийских чемпионов, менеджеры топовых атлетов и международные эксперты. Онлайн-гостем станет Энди Джонс — физиолог легендарной Полы Рэдклифф.

На площадке у «РЖД Арены» с 18 по 20 сентября пройдет крупная спортивная выставка. На площади 15 тысяч квадратных метров соберутся 70 компаний: производители экипировки, питания, гаджетов и аксессуаров для бега. Здесь же будут лекции, встречи с экспертами и прямая трансляция забега на 10 километров.

Не забыли и про детей: в субботу пройдет Детский забег для участников от 4 до 13 лет. В зависимости от возраста они пробегут 400 или 800 метров, а все финишеры получат медали.

Фото: Беговое сообщество

Миллионы для победителей, прямые трансляции и бизнес-форум

В 2025 году призовой фонд Московского Марафона увеличен почти вдвое и составил 10,74 миллиона рублей. В абсолютном зачете на марафонской дистанции награды получат по 10 сильнейших мужчин и женщин, а в национальном зачете — по 3 лучших российских спортсмена. Также будут вручены призы победителям возрастных категорий на дистанции 42,2 километра и первым трем мужчинам и женщинам на дистанции 10 километров.

Около ста профессиональных спортсменов, включая атлетов из Кении, Эфиопии, Китая, Марокко и Южной Африки, выйдут на старт, чтобы побороться за награды. Среди них и те, кто уже не раз поднимался на пьедестал в рамках забегов Бегового сообщества.

Более 1,8 тысячи человек пробегут Московский Марафон как третий старт в рамках Лиги марафонов БРИКС и получат специальные награды

Фото: Беговое сообщество

Участников ждет масштабная поддержка: вдоль дистанции будут обустроены более ста фан-зон с музыкой, там же будут дежурить волонтеры, на сайте опубликована карта болельщика, а стартово-финишный городок откроет двери для всех желающих: 20 сентября – с 09:30, а 21 сентября — с 08:30.

А те, кто не сможет присоединиться к марафону лично, будут иметь возможность следить за ходом соревнований в прямом эфире. В этом году впервые в истории марафона пройдет прямой эфир не только с марафонской дистанции, но и с забега на 10 километров. Обе трансляции будут доступны в официальной группе забега во «ВКонтакте». Прямой эфир с дистанции 42,2 километра 21 сентября также покажут в кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк» в шести городах: Тула, Челябинск, Красноярск, Саратов, Волгоград, Новосибирск.

Фото: Беговое сообщество

Отдельное место в программе займет бизнес-форум «Спорт. Бизнес. Люди». В течение двух дней более тридцати спикеров обсудят главные тренды спортивной индустрии, новые модели взаимодействия брендов и клубов, а также развитие бегового сообщества в России. Участников ждут кейсы от лидеров рынка, практические сессии и нетворкинг. Форум призван показать, что марафон — это не только бег, но и современная площадка для обсуждения будущего индустрии.

Марафон давно вышел за рамки спортивного старта. Он стал частью культурной жизни Москвы, символом осени и поводом для тысяч горожан собраться вместе. Для одних это возможность проверить свои силы, для других — поддержать друзей или просто почувствовать атмосферу спортивного праздника на улицах столицы.

