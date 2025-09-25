Экстремальный досуг в центре столицы. Какие сюрпризы ждут зрителей фестиваля «Уличный драйв»?

27 сентября «Лужники» откроют двери для всех, кто хочет провести день в движении. Фестиваль «Уличный драйв», организованный Департаментом спорта Москвы, станет главным событием спортивной осени. В отличие от привычных соревнований, где зрители остаются сторонними наблюдателями, здесь каждый сможет принять участие в активностях на свой вкус. Все подробности — в материале «Ленты.ру».

Организаторы сделали ставку на вовлеченность. На территории вокруг Большой спортивной арены будут работать тематические зоны, где пройдут мастер-классы от лучших спортсменов страны. Расписание составлено так, чтобы гости могли попробовать несколько дисциплин за день.

Спортивный праздник для всех

Фестиваль рассчитан на целый день, и каждый сможет составить собственный маршрут. Например, утром попробовать себя в роллерном спорте, затем отправиться на мастер-класс по паркуру, а после обеда принять участие в танцевальной сессии по брейк-дансу.

Такой подход позволяет гостям не ограничиваться одной дисциплиной, а выбирать сразу несколько, чтобы день оказался насыщенным и разнообразным. Вечером можно переключиться на более спокойные активности — катание на воде или прогулку по полосе препятствий. Таким образом «Уличный драйв» превращается в настоящий марафон новых впечатлений.

Особый интерес вызовет зона беговелов, где даже самые маленькие смогут попробовать себя в спорте. Для многих детей это станет первым шагом к велосипеду, а участие в фестивале может превратиться в яркий семейный праздник. Родители смогут наблюдать, как их дети осваивают первые спортивные навыки, и вместе с ними проходить простые элементы.

Не останутся в стороне и поклонники танцевальных направлений. Брейк-данс, включенный в олимпийскую программу, будет представлен серией мастер-классов для новичков и продвинутых участников. Опытные танцоры поделятся техниками базовых движений, а также расскажут, как строить собственные связки. Здесь будет царить особая атмосфера творчества, где спорт переплетается с искусством.

Фестиваль задуман не только как праздник для участников, но и как площадка для обмена опытом. Общение с тренерами и спортсменами позволит узнать больше о технике безопасности, правильной подготовке и развитии в выбранной дисциплине. Для тех, кто давно мечтал начать заниматься спортом, но не решался, «Уличный драйв» может стать отправной точкой.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Важно, что для участия не требуется специальной подготовки или экипировки — достаточно зарегистрироваться и прийти

Отдельно стоит отметить атмосферу, которую создадут «Лужники» в этот день. Огромная территория превратится в спортивный город под открытым небом — с зонами активности, сценами для мастер-классов, площадками для отдыха и интерактивными точками. Гости смогут свободно перемещаться, составлять собственный маршрут и открывать новые активности в течение всего дня.

Здесь каждый найдет что-то для себя — от простого катания на сап-борде до знакомства с техникой мотофристайла.

Подростки и молодежь смогут выйти на скейт-рампу и освоить базовые трюки на самокатах. На отдельных площадках будут проходить занятия по брейк-дансу, паркуру и роллерному спорту.

Все занятия будут вести опытные наставники — титулованные спортсмены и тренеры, готовые делиться знаниями и поддерживать новичков

Желающим попробовать мотоцикл организаторы предложат вводный курс по стантрайдингу, где можно будет сделать первые шаги под присмотром профессионалов.

Отдельное внимание уделено тем, кто хочет развивать уже имеющиеся навыки. Мастер-классы подойдут не только для новичков, но и для тех, кто стремится отточить технику и освоить новые элементы. Такой подход позволяет объединить на одной площадке и тех, кто только начинает, и тех, кто давно увлекается экстремальными видами спорта.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Фестиваль задуман как пространство, где спорт доступен каждому. Для гостей с ограниченными возможностями будет работать зона мототерапии. Здесь можно будет пообщаться с гонщиками, рассмотреть мотоциклы вблизи и даже прокатиться вместе с опытным райдером. Такая активность не имеет аналогов в столичных фестивалях и открывает новые горизонты для тех, кто привык оставаться в роли наблюдателя.

Тем, кто еще не готов к экстремальным нагрузкам, предложат более спокойные активности. В программе заявлены катания на сап-бордах и каноэ, а также полоса препятствий, рассчитанная на любой уровень подготовки. Участники смогут выбрать комфортный формат и постепенно наращивать сложность, пробуя себя в новых условиях. Для многих это станет первым шагом к спорту.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Что посмотреть и что послушать

Хотя основной акцент делается на участии гостей, «Уличный драйв» предложит и зрелищную программу. На площадках «Лужников» пройдут показательные выступления по одиннадцати дисциплинам: BMX, FMX, самокатный и роллерный спорт, флетленд, стантрайдинг, гидрофлай, скейтбординг, паркур, воркаут и брейк-данс. В Москву приедут спортсмены более чем из пятнадцати стран, в том числе из Австралии, Бразилии, США, Франции, Японии и ЮАР. На одной площадке соберутся олимпийские чемпионы, призеры мировых турниров и звезды X Games.

Особое внимание привлекут уникальные трюки. Олимпийский чемпион по BMX Freestyle Малиньо Торрес, шестикратная чемпионка мира по роллерному спорту София Богданова, многократный призер X Games Джексон Стронг и его соотечественник Пэт Боуден, известный вариациями двойных сальто, станут героями дня. Чешский райдер Ричард Зелинка, трехкратный победитель турнира King of Kings, также подтвердил участие.

В Москве впервые выступят бельгийские спортсмены Джейсон Ван Дейл и Бирген Гаспар Бернарт — единственные в мире, кто исполняет сальто на мотоциклах с коляской. Джексон Стронг представит фирменный трюк Jackhammer Frontflip, где корпус райдера движется в противофазе с мотоциклом. Все это станет ярким дополнением к мастер-классам и активностям для зрителей.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Завершит фестиваль концерт с участием популярных артистов

На сцену выйдут американский рэпер Xzibit, группа «Кипелов», Xolidayboy, рэпер ST и Сергей Бобунец. Музыкальная программа станет не просто финальной частью дня, а продолжением общей концепции — объединить спорт и культуру в одном событии. Организаторы уверены: сочетание драйва спортивных площадок и живой музыки позволит создать атмосферу городского праздника, где каждый найдет свое.

«Уличный драйв» задуман так, чтобы москвичи и гости столицы не просто наблюдали за профессионалами, а сами становились частью спортивной истории. В этом его ключевая идея: спорт как праздник для всех.

Фестиваль обещает стать не только ярким событием, но и примером того, как можно менять формат городских мероприятий. Он объединяет спорт, культуру и доступность, делая акцент на том, что участие важнее зрелища. В этот день тысячи горожан смогут впервые попробовать себя в новой роли и почувствовать вкус победы — пусть даже маленькой, личной.

Регистрация на мастер-классы и активности доступна на сайте: https://drive.sport.moscow/

