«Здесь получается совмещать жизнь и работу». Как «Вкусно — и точка» помогает поверить в себя и построить карьеру

«Вкусно — и точка» запустила программу ускоренного карьерного роста. Пройти путь от рядового сотрудника до менеджера предприятия быстрого обслуживания можно всего за четыре месяца, хотя обычно на это уходит не менее двух лет. Молодые люди приобретают знания и навыки, чтобы начать карьеру и попробовать себя в роли лидера. Этот опыт обязательно пригодится в будущем — во «Вкусно — и точка» или в другой компании. Уникальная фишка проекта в том, что в подготовке будущего руководителя участвуют абсолютно все работники предприятия. Как это происходит — в материале «Ленты.ру».

Программа ускоренного карьерного роста, которую запустила «Вкусно — и точка», основана на индивидуальном подходе. Здесь нет учебных групп и специальных сборов в образовательных центрах. Каждое ПБО — предприятие быстрого обслуживания — само принимает решение, нужен ли ему новый менеджер, а потом выращивает его в своем коллективе. Программа действует в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новосибирске, Петрозаводске, Череповце, Северодвинске и других городах. Мы поговорили с директорами-наставниками и менеджерами на обучении из Санкт-Петербурга и Калининграда, чтобы узнать, как происходит подготовка будущих руководителей.

Мне нравится видеть, как растут люди Елизавета директор предприятия, Калининград

Я работаю в компании уже четырнадцать лет и искренне горжусь этим. Наш бренд — один из самых динамичных, с отличной репутацией работодателя. Меня подкупает стабильность, уверенность в завтрашнем дне, честность и прозрачность процессов. Здесь все по-настоящему: чисто, открыто и никогда не бывает скучно. Мы постоянно учимся, развиваемся, совершенствуем навыки — и это, наверное, главный драйв.

В компанию приходит много молодых ребят. Они другие — со свежим взглядом, идеями, амбициями. Быстро растут, и для них важно, что здесь карьерный рост реален. Но у нас работают и те, кто постарше, кому близки стабильность, честные условия, восьмичасовой график, соцпакет. Я не делю сотрудников по возрасту — в каждом можно увидеть потенциал. Просто мотивация у всех разная: кому-то важно признание, кому-то — уверенность, кому-то — материальная стабильность.

Елизавета, директор предприятия, Калининград Фото: Вкусно — и точка

Свой путь я начинала с первой ступени — с должности работника предприятия. Готовила, собирала бургеры, стояла на кассе. У нас смены живые — можно успеть поработать и на кухне, и в зале, и от этого не возникает ощущения рутины. Когда я пришла, в Калининграде было всего два предприятия, и рост был постепенным. Благодаря программе ускоренного карьерного роста «Менеджер ПБО на обучении» путь, который занял у меня два года, ребята проходят всего за четыре месяца.

Такой подход позволяет «Вкусно — и точка» привлекать талантливых и перспективных сотрудников

Человек приходит к нам, официально трудоустраивается, получает полную ставку и сразу включается в процесс. Программа рассчитана на 59 смен: за это время он проходит все участки, осваивает обязанности работника, инструктора, менеджера. Обучение идет и в теории, и на практике. Есть инструкторы, есть образовательная платформа и, конечно, есть я — тот, кто ведет, поддерживает, помогает разобраться. А еще у каждого менеджера есть надежный друг — опытный руководитель, который всегда рядом, интересуется, как дела, помогает преодолеть трудности.

Принять участие в программе может любой совершеннолетний россиянин или гражданин Беларуси

Карьерный путь в компании выстроен четко: работник предприятия, инструктор, менеджер, ассистент, руководитель департамента, директор. И при желании пройти его можно быстро — особенно сейчас, когда открываются новые предприятия и возможностей становится все больше.

В Калининграде программа ускоренного карьерного роста стартовала прошлым летом. Отбор кандидатов происходит очень тщательно. Мы не ищем просто работников — мы ищем своих людей, тех, кто разделяет наши ценности, кто честен, открыт, готов учиться, вкладывать время и силы в свое развитие и рост. Возраст, опыт, прошлые профессии — все вторично. Главное, чтобы человек был нашим по духу.

У нас есть система наставничества, продуманные учебные материалы, четкие алгоритмы. Не нужно ничего изобретать, все уже выстроено, и можно сосредоточиться на главном — развивать людей. Мне нравится быть частью этой истории. Нравится видеть, как человек растет, раскрывается, становится уверенным, сильным, самостоятельным. Наверное, именно это — главное удовольствие от моей работы: честность и порядочность, командная работа, доверительные взаимоотношения.

Я изменилась и внешне, и внутренне Виктория, менеджер на обучении, Калининград

Мне тридцать пять. Я уже успела поработать и в рекламном агентстве, и в кафе, и менеджером в офисе. Опыт организации процессов, общения с людьми, обслуживания — все это у меня уже было. Потом ушла в декрет, а после него начала работать во «Вкусно — и точка». Увидела вакансию, пришла на собеседование и сразу поняла: это мое. Остальные варианты — а меня, например, звали в рекламный отдел одной калининградской компании — отпали сами собой.

Когда я сказала друзьям, что устроилась во «Вкусно — и точка», многие отреагировали с восторгом. Даже те, кто занимает руководящие позиции, признают, что работа в большой корпорации — это престижно. И я с ними согласна: здесь очень хорошее отношение к людям, гибкий график, отличный коллектив, все устроено с умом.

Виктория, менеджер на обучении, Калининград Фото: Вкусно — и точка

В компанию я пришла сразу официально, без испытательных сроков и неоплачиваемых стажировок — с первого дня подписала все бумаги и вышла на смену. Учеба началась сразу: и теория, и практика. Рядом со мной все время был инструктор. Он показывал, я повторяла, а потом уже работала сама. Информации было много, но я быстро все схватываю через действия.

Каждый участник программы учится работать на всех участках производства и сервиса, чтобы понять, как они устроены изнутри. Самым трудным этапом программы для меня, пожалуй, была сборка бургеров, но и это вошло в привычку. На участке сервиса не скажу, что легко, но у нас есть правило: относись к гостю так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Мы замечаем, если кто-то ждет в зоне выдачи дольше трех-пяти минут, стараемся вовремя реагировать.

Больше всего понравилось, что здесь принято помогать и поддерживать. Когда я только пришла, меня удивило, как все внимательны. Если ты сам не попросишь помощи, кто-то обязательно подойдет и подскажет. Наставник помог мне мягко войти в коллектив, дискомфорта я не почувствовала. Сейчас я тоже в любой момент могу обратиться за советом. Это настоящая команда, и даже больше — семья.

Каждый этап обучения завершается верификацией — проверкой знаний и подтверждением готовности двигаться дальше

Сейчас я менеджер участка, отвечаю за бесперебойную работу кухни или прилавка. Обеспечиваю, чтобы всё и все были на месте: сотрудники, продукты, упаковка, сервис. Мне нравится участок сервиса — там больше общения, больше жизни. Можно сразу получить обратную связь от гостей, порадоваться, что все идет хорошо, или что-то скорректировать.

То, что я прошла все участки лично, теперь очень помогает. Я знаю, сколько жарится мясо, как лучше расставить людей по станциям, где нужна скорость, а где — точность. Понимание процессов изнутри делает управление живым и четким.

Когда я шла на программу, думала, что лидер — это жесткий по характеру человек, который ведет за собой. А оказалось, что настоящий лидер — тот, кто чувствует людей. Одному скажешь спокойно, другому — с юмором, третьего просто выслушаешь. И все начинает работать само собой.

Благодаря программе я стала намного спокойнее, терпимее, научилась слушать людей и чувствовать, кому как лучше сказать, как попросить, чтобы услышали. Прокачала такие навыки, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, уверенность.

Я расту, развиваюсь и хочу идти дальше — может, когда-нибудь стану директором предприятия. А если даже перееду в другой регион, я знаю, что работа найдется везде, ведь сеть единая. И еще я счастлива, что здесь получается совмещать жизнь и работу. График можно подстроить под себя, все обсуждается, а с маленьким ребенком это важно.

Фото: Вкусно — и точка

Я очень рада, что попала в этот коллектив и на эту программу. Я изменилась и внешне, и внутренне. Даже осанка стала другая — прямая и уверенная».

Как пояснили «Ленте.ру» в компании, «Вкусно — и точка» тщательно анализирует запросы соискателей из разных поколений. Например, для зумеров очень важно соблюдение баланса между работой и личной жизнью. Но не только — об этом мы поговорили с директором одного из питерских ПБО.

Мы смотрим на потенциал Мария, директор предприятия, Санкт-Петербург

Я работаю в компании уже шестнадцать лет и могу сказать точно: молодежь сегодня совсем другая. Когда я пришла, цель была одна — просто заработать. Сейчас ребята ищут не только работу, а компанию, где есть драйв, атмосфера, команда единомышленников. Им важно не просто выполнять задачи, а быть частью чего-то живого, большого. И это прекрасно!

Сегодня компания дает им возможность начать без опыта и вырасти до управленца буквально за пару лет. У нас есть гибкие форматы занятости, что особенно удобно для студентов: можно совмещать учебу и работу. Есть финансовая стабильность, премии, бонусы. Но самое главное — универсальные навыки, которые пригодятся в любой профессии: уметь общаться, работать в команде, управлять временем, справляться со стрессом.

Мария, директор предприятия, Санкт-Петербург Фото: Вкусно — и точка

Конечно, темп высокий, задач много, не каждому под силу такая динамика. Но именно в этом и ценность — ты быстро растешь, учишься принимать решения, не боишься ответственности. Кто-то приходит на время, а кто-то остается надолго. Все зависит от отношения к делу.

На программу ускоренного карьерного роста приходят люди разных возрастов. Это студенты и молодые специалисты, ищущие быстрый старт, и люди постарше, решившие сменить профессию, найти стабильность, уверенность. Их примерно поровну, пятьдесят на пятьдесят. И, знаете, возраст не все решает. Имеет значение активная жизненная позиция. Если человек по жизни энергичный, ему легко влиться и быстро освоиться.

«Вкусно — и точка» учитывает стремление зумеров к соблюдению work-life balance

Отбор проходит в несколько этапов: сначала заявки, потом собеседования с оценкой лидерских компетенций. Мы смотрим не столько на опыт, сколько на потенциал — проактивность, ответственность, коммуникабельность, обучаемость. И, конечно, способность объединять и вести за собой других.

Программа построена от простого к сложному: теория и практика идут параллельно. Есть блоки по безопасности, стандартам, сервису — все серьезно. Разумеется, никто не приступает к работе без медицинской книжки, она оформляется за счет компании.

Учеба проходит на внутренней цифровой платформе: это видеоуроки, тесты, визуализации. Если кто-то не справляется, добавляем время, продлеваем стажировку, возвращаемся к сложным темам. Мы никого не теряем — если человек старается, мы всегда его поддержим.

После программы участник становится менеджером предприятия, а дальше все зависит от его амбиций — можно дорасти до директора. Есть даже система ротации между ресторанами, можно попробовать себя в разных командах и локациях.

Я уверена, что успех таких программ зависит не только от структуры обучения, но и от отношения. Важно не просто учить, а выстраивать вокруг новичка систему поддержки, помогать ему раскрыться. И «Вкусно — и точка» как раз про это: про доверие, развитие и веру в людей.

Как это все выглядит на практике, рассказала участница программы ускоренного карьерного роста.

Откликнулась — и все получилось Виктория, менеджер на обучении, Санкт-Петербург

Когда-то, еще студенткой, я работала в сфере общественного питания, строила там свою маленькую карьеру, но потом ушла работать по специальности. А недавно узнала, что во «Вкусно — и точка» есть программа, где можно сразу стать менеджером, управлять участком в ресторане. И подумала: почему бы не вернуться, почему бы не закончить то, что когда-то не довела до конца? Откликнулась — и все получилось.

У меня диплом менеджера социальных проектов. Полученная профессия напрямую перекликается с сегодняшней работой. Мой опыт работы в общепите, знание стандартов сервиса, умение работать с гостями — все это тоже пригодилось. А еще, конечно, психология. Ведь каждый день мы сталкиваемся с разными людьми, каждый приходит со своим настроением. И если ты можешь улыбнуться, проявить внимание — человек уходит уже с другим чувством. Это и есть эмпатия, без нее никуда.

Виктория, менеджер на обучении, Санкт-Петербург Фото: Вкусно — и точка

Почему я выбрала «Вкусно — и точка»? Тут все построено на росте. Приходишь — тебе ставят цели, выполняешь — растешь. Любой сотрудник имеет шанс вырасти до директора ресторана. Это круто. Не нужно ждать годами — показал себя, доказал, что можешь, и двигаешься дальше.

Компания сразу официально трудоустраивает, что особенно важно для студентов — идет стаж, пенсия, и при этом можно совмещать учебу и работу. Все честно, прозрачно, с возможностью карьерного развития.

С первого дня программы началась практика: мы учились и сразу отрабатывали навыки. Моим первым направлением было производство, приготовление во фритюре. Работала руками, училась под присмотром наставника. Понравилось, что все продумано пошагово, каждый процесс максимально логичен. Главное — слушать и не бояться спрашивать.

Самое сложное для меня началось позже, когда перешла на уровень управления. Нужно было научиться чувствовать команду, понимать, кто на что способен, как лучше распределить людей. Но наставники всегда были рядом: объясняли, показывали, помогали. Здесь никого не бросают, наоборот — заинтересованы в том, чтобы ты развивался.

В Санкт-Петербурге и Москве «Вкусно — и точка» выплачивает студентам дополнительно 100 тысяч рублей в год на поддержку образования

Сервис — отдельная история. Это живое общение, здесь важно настроение. Наша цель — чтобы человек уходил довольным, хотел вернуться. И мы, сотрудники, тоже держим атмосферу — улыбаемся, поддерживаем друг друга. Без этого никуда: если мы в хорошем настроении, это передается и гостям.

Коллектив у нас дружный. Новеньких встречают тепло, помогают все — от рядового сотрудника до директора. Возраст разный: есть молодые, есть и те, кто работает уже много лет. Это о многом говорит — значит, людям здесь комфортно.

Наставник в этой программе — ключевая фигура. Он ведет тебя, объясняет, корректирует и всегда на связи. У меня был и директор-наставник, и инструктор по обучению — два человека, которые помогали на каждом этапе. От того, как наставник преподносит материал, многое зависит.

Фото: Вкусно — и точка

Главным открытием для меня стала доступность программы — любой человек, даже без опыта, может прийти и стать менеджером. За время обучения я прокачала лидерские качества, научилась не бояться брать ответственность, управлять сменой, распределять сотрудников. Теперь понимаю, что могу больше, чем думала.

Сейчас я менеджер ПБО (предприятия быстрого обслуживания), управляю разными участками, контролирую процесс, помогаю команде. Сегодня на сервисе, завтра на кухне — и это здорово: ты в курсе всего, ты универсален.

Дальше хочу расти до директора ресторана, а потом, может, перейти в офис. Но пока я здесь, и мне нравится.

Я всегда говорю: не нужно бояться делать шаг вперед. Сфера питания кажется сложной, но если есть желание, все получится. «Вкусно — и точка» — это место, где можно учиться, работать и строить карьеру. Я рада, что вернулась сюда.

Программа ускоренного карьерного роста стартовала год назад. Первыми ее участниками стали студенты университета «Росбиотех», а с 2025 года к программе начали присоединяться ПБО по всей России. Прямо сейчас десятки новых менеджеров в разных регионах проходят обучение, получают достойную зарплату, приобретают бесценный опыт, навыки лидерства и работы на результат.

Узнать больше и подать заявку можно на сайте программы.

Изображение: Вкусно — и точка

