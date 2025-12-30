В поисках покоя и стабильности. Где россияне находили радость, вдохновение и опору

В течение года «Лента.ру» не только рассказывала о том, что происходит в новостном потоке, но и помогала читателям нащупать устойчивость в повседневной жизни. Огромной популярностью пользовались подборки с кино, книгами, житейскими советами, идеями для путешествий и отдыха. Эти темы сформировали четкий портрет года — с запросом на простые радости, вдохновение и осознанность. Собрали в нашем материале самые вдохновляющие тренды 2025 года.

Кино и сериалы — способ переключиться и разделить эмоции

В течение года «Лента.ру» регулярно публиковала подборки фильмов и сериалов — от главных премьер до легких форматов для домашнего вечера. Это стало хорошим способом ненадолго отвлечься от новостной повестки и прожить эмоции вместе с героями на экране.

Традиционные ежемесячные подборки помогали сориентироваться в потоке новинок

В декабре читатели активно обращались к материалу «10 главных сериалов месяца». Главная премьера — безусловно, финал «Очень странных дел». Но декабрь этим не ограничился: фанатов ждали спин-оффы «Доктора Кто» и «Спартака», долгожданный проект создателя «Сынов анархии», возвращение «Фоллаута», новая комедия с Роуэном Аткинсоном и эксперименты авторов «Времени приключений».

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom

Не меньший интерес вызывала и сентябрьская подборка — «Новые 1990-е, пивные войны и ресторатор Джуд Лоу. 10 лучших сериалов сентября». С окончанием лета и началом более прохладных вечеров зрители искали, чем заняться дома, и «Лента.ру» собрала как продолжения уже полюбившихся проектов, так и премьеры, которые не стоило пропускать.

Множество сериалов из подборок можно смотреть по подпискам, в том числе на Okko. Главное — отслеживать расходы на такие сервисы, чтобы избежать переплат. В приложении Сбербанк Онлайн удобно учитывать расходы на развлечения и подписки, чтобы отдых оставался частью баланса, а не источником лишних переживаний.

Книги и чтение — время для себя и развития

В этом году редакция говорила о книгах не только как о культурном явлении, но и как о способе замедлиться и побыть наедине с собой. Помимо рекомендаций и обзоров, мы регулярно публиковали отрывки из книг, которые вызывали живой отклик у читателей.

Один из таких материалов был посвящен истории американского астронавта Скотта Келли, который провел на орбите целый год. В тексте рассказывалось о результатах исследований, которые показали, что длительное пребывание в космосе необратимо изменило его тело и ДНК. История была рассказана через отрывок из книги биолога и генетика Кристофера Мэйсона «Следующие 500 лет: Как подготовить человека к жизни на других планетах».

Другой популярный текст — о покупке автомобиля в СССР основан на книге журналиста Сергея Канунникова «Хочу машину!»

Автор показывает, что представление о многолетних очередях за автомобилями не соответствует реальности: в СССР существовала выстроенная система подпольных продаж, позволявшая купить машину за год-полтора или даже быстрее. Книга рассказывает об истории отношений россиян с автомобилями — от «Руссо-Балтов» до «Москвичей» и «Жигулей», о дефиците, хитростях автолюбителей и о том, как перепродажа машин становилась способом разбогатеть.

Фото: Olezzo / Shutterstock / Fotodom

Расходы на книги и обучение — это инвестиция в себя и семью. «Итоги года» со Сбером помогают видеть такие траты в общей картине и планировать их без ощущения хаоса.

Путешествия и смена обстановки — перезагрузка и новые впечатления

В течение года «Лента.ру» активно писала о путешествиях. Сегодня это уже не роскошь, а просто вариант перезагрузки, смены ритма и получения новых впечатлений. При этом читатели искали не только вдохновение, но и понятные ответы на практические вопросы — куда поехать, на каких условиях и что важно учесть.

Особой популярностью пользовались статьи о Китае. С 15 сентября 2025 года страна в пробном режиме ввела безвизовый въезд для россиян. Теперь в Китай можно въехать по загранпаспорту на срок до 30 дней. В тексте «Как получить визу в Китай в 2026 году?»

«Лента.ру» подробно рассказывала, какие визы существуют, как и где их оформлять и кто может посещать страну без визы

При этом интерес к внутреннему туризму не ослабевал. Один из наиболее активно читаемых материалов — «Почему поездка на Соловецкие острова может стать одной из самых незабываемых в жизни?». Соловки предстали как место с уникальной энергетикой, сложной историей и заповедной природой. Туристы приезжают сюда за романтикой русского Севера, северным сиянием, древним монастырем из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, каменными лабиринтами первого тысячелетия до нашей эры, церковью-маяком, белухами, лисами и особым ощущением тишины. В материале подробно описали, как попасть на архипелаг, где остановиться и что важно учесть перед поездкой.

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Планирование поездок начинается с финансов. В приложении Сбербанк Онлайн удобно ставить цель на путешествие через GigaChat, отслеживать прогресс и распределять бюджет так, чтобы отпуск начинал радовать еще на этапе подготовки.

Природа, уютный контент и «деревенский стиль жизни»

Одним из неожиданных трендов года стал всплеск интереса к природе. Люди все чаще искали отдых от тяжелой информационной повестки и обращались к идеям уединения, тишины и простых радостей.

Эта тема поднимается в материале об изменении туристических предпочтений, где говорилось о том, что в 2025 году туристам все меньше нужны популярные места и стандартные развлечения. Вместо этого они выбирают осмысленные поездки, контакт с природой и ощущение внутреннего баланса.

Фото: Megan Betteridge / Shutterstock / Fotodom

Еще одним трендом стала мода на дачи среди молодых. В материале «Молодые россияне бросились скупать дачи» «Лента.ру» разбиралась, почему летние дома, которые раньше ассоциировались в основном со старшим поколением, стали привлекательными для зумеров. Редакция рассказала, какие дома сейчас востребованы и сколько стоит мечта о загородной жизни.

Если природа дает отдых голове, то Сбер может дать отдых финансам — показать статистику расходов по категориям, помочь отслеживать подписки и избегать лишних трат.

Личные итоги важнее новостных

В течение года «Лента.ру» рассказывала о том, что помогает людям держаться на плаву: кино и книги, путешествия и еда, разговоры с близкими и время для себя. Эти темы складываются в простой вывод — в непростое время особенно важно находить радость в повседневных вещах и осознанно относиться к своему будущему.

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

Подводить итоги можно по-разному. Можно оглянуться на новости и культурные события года, а можно посмотреть на собственную жизнь — свои решения, привычки, цели и планы. И здесь особенно важны понятные и удобные инструменты. В проекте «Итоги года» можно подробно посмотреть, сколько за год вы накопили кешбэка и бонусов Спасибо, сколько вам удалось заработать благодаря предложениям Сбера и другие итоги. В других сервисах экосистемы можно посмотреть интересную статистику на нефинансовые темы — например, в Звуке можно увидеть, какую музыку вы чаще всего слушали. Также можно посмотреть общие итоги — самые популярные треки, фильмы и направления для путешествий у россиян.

Сбер помогает легко подвести личные итоги года: увидеть, на что уходили ресурсы, что получилось, а что хочется изменить. А еще — поставить цели, спланировать обучение, ремонт, путешествие и другие большие и маленькие радости — и уверенно войти с этими планами в новый год. К слову, сделать это тоже можно по-умному, с GigaChat. С Наступающим!

