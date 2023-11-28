Новогодние технологии. Как провести праздники с выгодой?
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С наступлением праздничного сезона начинается охота за скидками, многие стараются сэкономить на покупках к праздничному столу. В этом году подготовка к Новому году может стать еще более приятной благодаря Системе быстрых платежей (СБП). До 24 декабря 2023 года СБП предоставляет возможность получить кешбэк 10 процентов в рублях при покупке продуктов и других товаров в магазинах популярных продуктовых торговых сетей по всей стране. Это становится настоящим подарком для тех, кто хочет сделать свои праздничные покупки более выгодными.
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Чтобы воспользоваться кешбэком, нужно совершить всего несколько простых шагов: В первую очередь убедитесь, что у вас установлено мобильное приложение СБПэй на смартфоне, работающее под управлением Android (версия 1.11.6 и выше) или iOS (версия 1.11.2 и выше). Затем, перед походом за покупками, проверьте вашу регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Привяжите свой банковский счет к приложению СБПэй для оплаты. В магазине вам нужно сообщить продавцу, что вы хотите оплатить покупки по NFC через СБП. Останется лишь поднести разблокированный телефон с установленным приложением СБПэй к NFC-табличке — они установлены в кассовой зоне магазина. Оплата занимает несколько секунд. Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, — 1000 рублей за весь период акции. Полные правила акции доступны на сайте.
Система быстрых платежей предлагает каждому воспользоваться преимуществами кешбэка и создать оптимальный список желаемых покупок в преддверии праздников. Это не просто акция, это возможность сделать праздничный сезон более выгодным, не отказываясь от вещей, которые приносят радость.
СБПэй — это платежное мобильное приложение от Системы быстрых платежей для оплаты товаров и услуг через СБП. Оно освобождает от необходимости всегда иметь при себе банковские карты. Приложение СБПэй станет незаменимым помощником для владельцев как Android, так и iOS, давно привыкших совершать покупки с помощью технологии бесконтактной оплаты. Все, что нужно — это смартфон со встроенным модулем NFC (в большинстве современных смартфонов он есть). Приложение не использует данные карт, а работает с банковским счетом пользователя. В приложении можно привязать несколько банковских счетов, а это значит, что на кассе не придется искать нужную карту и усложнять процесс оплаты продуктов — все нужное есть в телефоне.
На кассе магазина сообщите продавцу, что вы хотите оплатить покупки по NFC через СБП. Затем приложите разблокированный смартфон с заранее установленным приложением СБПэй для оплаты к NFC-табличке. Нажмите на отобразившееся пуш-уведомление и перейдите в приложение СБПэй. Платеж пройдет за несколько секунд.
NFC-таблички — относительно новый способ приема платежей. Они сделаны из пластика, обычно на них есть логотип СБП и написано «Прислони телефон». Внутри содержится NFC-метка, на которую записана платежная ссылка — оплата проходит через нее. Обычно NFС-таблички находятся в кассовой зоне — на стекле или рядом на стойке. После активации NFC-таблички продавцом, к ней достаточно приложить смартфон с установленным приложением СБПэй. «Люди все чаще оплачивают покупки через Систему быстрых платежей. Вместе с этим растет и количество установленных NFC-табличек, их уже можно найти на кассах многих супер- и гипермаркетов страны. Пользователи прикладывают к ним смартфоны и оплачивают покупки в одно касание — это быстро и удобно. Уверены, что новая акция Системы быстрых платежей в преддверии новогодних праздников будет пользоваться популярностью у жителей нашей страны», — рассказывает Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП).
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