Новогодние технологии. Как провести праздники с выгодой?

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Что такое NFC-таблички?





NFC-таблички — относительно новый способ приема платежей. Они сделаны из пластика, обычно на них есть логотип СБП и написано «Прислони телефон». Внутри содержится NFC-метка, на которую записана платежная ссылка — оплата проходит через нее. Обычно NFС-таблички находятся в кассовой зоне — на стекле или рядом на стойке. После активации NFC-таблички продавцом, к ней достаточно приложить смартфон с установленным приложением СБПэй. «Люди все чаще оплачивают покупки через Систему быстрых платежей. Вместе с этим растет и количество установленных NFC-табличек, их уже можно найти на кассах многих супер- и гипермаркетов страны. Пользователи прикладывают к ним смартфоны и оплачивают покупки в одно касание — это быстро и удобно. Уверены, что новая акция Системы быстрых платежей в преддверии новогодних праздников будет пользоваться популярностью у жителей нашей страны», — рассказывает Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП).



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