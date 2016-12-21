Организаторы Ялтинского форума раскрыли секреты программы 2017 года

Участники третьего Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который состоится 20-22 апреля 2017 года в Крыму, обсудят ряд вопросов — от космических технологий и искусственного интеллекта до культурного наследия. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Программа форума в будущем году будет существенно расширена, как в деловой, так и в культурной части.

«Впервые в программу войдут дискуссии о сохранении культурного наследия. Идут обсуждения о включении в программу форума секций, посвященных космическим технологиям и вопросам взаимодействия человека и искусственного интеллекта», — отмечается в релизе.

Панельные сессии пройдут в первый день форума, запланированы более 15 тематических дискуссий в трех потоках. Мероприятия будут делиться по трем тематическим блокам: «Мир», «Страна», «Человек». Как пояснили организаторы, первый блок будет посвящен обсуждению экономической ситуации в России с точки зрения международного бизнеса. В частности, планируется рассмотреть вопросы места РФ в мировой экономике, опыт взаимодействия в качестве бизнес-партнера и обсудить возможности для зарубежных инвесторов.

«В блоке «Страна» участники дискуссии сосредоточатся на перспективах формирования в России инновационной экономики, соответствующей требованиям завтрашнего дня. Блок «Человек» будет посвящен социальным вопросам и сохранению природы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках ЯМЭФ пройдут секции, посвященные вопросам экспорта продукции из Крыма, работе крымской свободной экономической зоны и регистрации прав собственности. Запланировано проведение серии специальных встреч между представителями бизнеса и власти, нацеленные на усиление индивидуальной работы с инвесторами. Ожидается, что в форуме примут участие представители более 30 стран мира.

