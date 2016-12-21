Суд отказал в иске члену РАО о признании недействительными итогов ее конференции

Басманный суд Москвы отказал в иске члену авторского совета Российского авторского общества (РАО), композитору Леониду Величковскому о признании недействительной конференции организации, прошедшей 31 августа и принятых на ней решений. Об этом сообщили «Ленте.ру» представителя истца.

Судебное производство, по его словам, проводилось с явными нарушениями. «С беспрецедентно быстрым изучением документов (они были представлены ответчиками в день судебного заседания), без извещения действующего состава Российского авторского общества (РАО), с применением физической силы судебным приставом к представителю одного из авторов, желавшего присоединиться к данному иску», — отметил собеседник.

Аналогичный коллективный иск членов авторского совета организации уже четыре месяца находится на рассмотрении Пресненского суда.

Причиной для тяжбы послужила конференция РАО, прошедшая 31 августа, по инициативе исключенных из организации накануне Александра Вулых, Игоря Матете, Евгения Кобылянского, Сергея Сашина, а также основателя Первого музыкального издательства (ПМИ) Максима Дмитриева. На этом собрании был избран новый руководитель РАО.

Члены авторского совета общества, включая его главу Игоря Матвиенко, с этим решением и теми условиями, в которых оно принималось, категорически не согласны.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что авторский совет РАО намерен провести в I квартале 2017 года лигитимную конференцию для решения вопроса о новом генеральном директоре РАО взамен арестованного летом по делу о мошенничестве с недвижимостью Сергея Федотова.

Совет также направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением ввести «государственную составляющую» в организацию для предотвращения сомнительных управленческих операций и рейдерских захватов в будущем.

Российское авторское общество основано в 1993 году и занимается управлением авторскими правами на коллективной основе. Организация насчитывает более 26 000 членов.