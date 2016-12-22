Продажи китайских автомобилей снизились на 18 процентов

Продажи китайских легковых и коммерческих автомобилей (LCV) за 11 месяцев текущего года снизились на 18 процентов. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В ноябре было реализовано 2557 автомобилей — на 31 процент меньше, чем год назад. Таким образом, продажи китайских машин падают пятый месяц подряд. Всего за 11 месяцев на отечественном авторынке было реализовано 28 тысяч автомобилей, произведенных в КНР.

Лидером продаж является Lifan. За январь-ноябрь 2016 года было продано 15 тысяч автомобилей этой марки (плюс 24 процента к прошлому году). Таким образом, на долю Lifan приходится свыше половины от всего объема продаж китайских брендов на российском рынке. На втором месте находится Chery — 4469 машин (минус 2 процента). Замыкает тройку лидеров Geely с результатом 4 тысячи автомобилей (минус 60 процентов).

8 декабря стало известно о том, что китайский производитель Chery принял решение оптимизировать модельный ряд в России. Рынок покинули модели Bonus, Very, M11, IndiS, Arrizo 7. Таким образом автопроизводитель сосредоточился на продажах исключительно линейки кроссовера Tiggo.