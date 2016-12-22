В России разработан комплекс радиоэлектронной борьбы нового поколения

В России создан принципиально новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который должен применяться в тактическом и оперативно-тактическом звеньях. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин.

«В уходящем году коллектив ОПК удостоен наград Минобороны РФ за разработку комплекса РЭБ нового поколения. Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ», — подчеркнул Якунин.

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По его словам, серийный выпуск нового комплекса РЭБ начнется в 2017 году.

«Комплекс успешно прошел государственные испытания, был высоко оценен на российско-белорусских стратегических военных учениях и подтвердил возможности по обнаружению и классификации объектов», — подчеркнул он.

Разработанная техника, по утверждению Якунина, будет применяться в тактическом и оперативно-тактическом звеньях и «составляет достойную конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран».