Военные сообщили о рекордном налете в авиации ВКС за год

В 2016 году летчики авиации ВКС России налетали около 340 тысяч часов, что является рекордным показателем. Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев, передает «Интерфакс».

«Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов», — пояснил главком.

Налет российских военных летчиков, существенно снизившийся после 1991 года, начал расти только со второй половины 2000-х годов.

Так, в 2001-м средний налет летчиков фронтовой авиации не превышал 10 часов, штурмовой — 20 часов, истребительной — 13 часов, дальней — 20 часов, военно-транспортной — 54 часа. В 2007-2009 годах средний налет оценивался в 60-80 часов.

В 2012 году, по сообщениям пресс-службы ВВС, общий налет составил около 300 тысяч часов, в том числе более 100 тысяч на отработку задач воздушной навигации, свыше 15 тысяч для практического бомбометания и около 13 тысяч — на применение ракетного вооружения.