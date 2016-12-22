Террорист из Берлина снял себя на видео

В социальной сети Facebook опубликован ролик, на котором, предположительно, запечатлен Анис Амри — главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Daily Express.

24-летний тунисец снял видео в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг. Это примерно в восьми километрах от рождественской ярмарки, на территорию которой 19 декабря въехал грузовик. Подлинность записи пока не подтверждена властями.

В результате умышленного наезда на посетителей ярмарки погибли 12 человек, 48 получили ранения.