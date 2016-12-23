«Дон-Строй Инвест» с 2010 года увеличил портфель проектов в 10 раз

Компания «Дон-Строй Инвест» за период с 2010 по 2016 годы в 10 раз увеличила портфель реализуемых проектов. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, отмечается, что в 2010 году портфель компании включал 0,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Это пять недостроенных жилых комплексов с небольшим объемом остатков на продажу, максимальной стоимостью 11 миллиардов рублей.

На сегодняшний день портфель компании вырос более чем в 10 раз и достиг 8,4 миллиона квадратных метров. Из них 1,2 миллиона квадратных метров введено в эксплуатацию в период с 2010 по 2016 годы — это 11 жилых комплексов, включающих более 6100 квартир, а также ряд социальных объектов.

По словам генерального директора ЗАО «Дон-Строй Инвест» Алены Дерябиной, на сегодняшний день у компании в стадии строительства находится 2,9 миллиона квадратных метров, в стадии проектирования еще 4,3 миллиона квадратных метров. «Этот портфель проектов позволит компании заработать в среднесрочной перспективе 260 миллиардов рублей. Причем если в прежние периоды компания развивалась в основном путем точечной застройки, то приоритетом в нашей текущей стратегии является вовлечение в девелоперский оборот депрессивных промышленных территорий. В строящемся объеме на такие проекты приходится 2,65 миллиона квадратных метров, в проектируемом — 3,68 миллиона квадратных метров», — подчеркнула Алена Дерябина.

Крупнейшими строящимися проектами компании на сегодняшний день являются квартал «Сердце Столицы» (строится на бывшей территории завода ЖБК и асфальтно-бетонного завода общей площадью 14 гектаров и «Символ» (строится на бывшей территории завода «Серп и Молот» площадью 60 гектаров).

Всего с 2010 года «Дон-Строй Инвест» погасил ранее предоставленные банком ВТБ кредиты на сумму около 50 млрд рублей. Последние три года компания в принципе не привлекает кредитных средств.

В сообщении также подчеркивается польза деятельности компании для города в целом. В целом за период с 2010 по 2016 годы «Дон-Строй Инвестом» построено и передано городу более 60 тысяч квадратных метров социальных объектов. Среди них, в частности, тяговые подстанции для Московского Метрополитена, офис Управления ФНС РФ по Москве на Хорошевском шоссе, детский сад в районе Измайлово, Дом Причты в Малом Новопесковском переулке.

Общий объем платежей различного назначения в пользу города за 2010-2016 годы составил 14,5 миллиарда рублей. За счет реализации крупных проектов реорганизации промзон формируется новый поток налогов в бюджет города. Так, суммарный объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет от реализации проектов «Сердце Столицы» и «Символ» составит порядка 11,6 миллиарда рублей.

По итогам 2016 года «Дон-Строй Инвест» зафиксировал рекордные показатели продаж. Объем реализованных за год площадей достиг 150 тысяч квадратных метров, в то время как даже в беспрецедентно активном для рынка 2014 году этот показатель за весь год составил 112 тысяч квадратных метров. Прогнозная выручка от продаж за 2016 год — 35 миллиардов рублей. Общий объем выручки от продаж за 2010-2016 годы достиг 140 миллиардов рублей.