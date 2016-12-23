Незнакомка оплатила рождественские подарки жительницы Великобритании

В британском городе Манчестер незнакомка оплатила покупки женщины, у которой возникли трудности с банковской картой. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает издание Mashable.

Женщина рассказала в Facebook, что пришла в магазин за подарками на Рождество. Когда она попыталась оплатить отобранные товары карточкой, банк отклонил платеж. После второй неудачи покупательница попросила кассиршу подождать и отправилась к банкомату за наличными.

Когда она вернулась, сотрудница магазина протянула сумку с покупками и сказала, что кто-то уже заплатил за все подарки. Незнакомка оставила облагодетельствованной покупательнице записку на чеке и ушла. «Я знаю, насколько хлопотным может быть это время года, — гласила надпись. — Желаю отличного Рождества. Бетани».

Оплаченные подарки стоили 43 фунта стерлингов (около трех тысяч рублей). Автор поста в Facebook призывает читателей помочь найти Бетани. Она хочет лично отблагодарить ее за помощь.

20 декабря сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс поучаствовал в ежегодном флешмобе «Тайный Санта» и подарил незнакомой пользовательнице Reddit игрушечный меч, консоль Xbox One с тремя контроллерами, несколько видеоигр, кулинарную книгу, приставку Nintendo, множество теплых вещей и три любимых фильма.