Рекордное количество снега выпало в Мурманске

Декабрьские снегопады в Мурманске побили все рекорды за восьмидесятилетний период наблюдений, рассказали РИА Новости в городском гидрометцентре.

За двадцать дней объем осадков составил 250 процентов от нормы.

«Предыдущий "рекорд" — 83 миллиметров осадков за месяц был зафиксирован в декабре 1952 года», — отметили синоптики.

Причиной аномальных снегопадов стала частая повторяемость циклонов, двигающихся с районов северной Атлантики в Баренцево море и на север Европейской части России.

Мурманские коммунальные службы, по данным агентства, работают в авральном режиме, но не успевают своевременно очищать дороги. Местные жители жалуются на «снежную кашу» во дворах и улицах.

