В Северодвинске заложили последний из заказанных флотом ракетоносцев «Борей»

На северодвинской верфи «Севмаш» заложен «Князь Пожарский» — последний в серии из восьми стратегических ракетоносцев проекта 955 (955А) «Борей». Об этом сообщает ТАСС.

Атомная подлодка «Князь Пожарский» — это пятый корабль, который будет строиться по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А». Субмарины подводным водоизмещением 24 тысячи тонн несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». От базового проекта 955 лодки отличаются сниженным уровнем физических полей и усовершенствованными средствами связи, обнаружения и управления вооружением. Также улучшены обитаемость экипажа и живучесть.

В настоящее время в состав ВМФ России введены три ракетоносца проекта 955 — К-535 «Юрий Долгорукий» (Северный флот), К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах» (оба — на Тихоокеанском флоте).

Еще четыре подводных крейсера проекта 955А — «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» — заложены в 2012-2015 годах и находятся сейчас на разных стадиях строительства.