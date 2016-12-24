Балерины Большого театра попозировали в метро для рекламы

Британский бренд L.K.Bennett, одежду и аксессуары которых носит на официальных мероприятиях герцогиня Кэмбриджская Кэтрин, пригласил к участию в своей имиджевой кампании российских балерин, солисток Большого театра Анну Окуневу и Янину Париенко. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в субботу, 24 декабря.

Балерины в одежде бренда и на пуантах позировали на станции метро «Маяковская» и в отеле «Метрополь».

Фото: пресс-служба L.K.Bennett 1 /5

Анна Окунева — солистка Большого театра, выпускница Московской государственной академии хореографии. В репертуаре — партии в балетах «Драгоценности», «Жизель», «Герой нашего времени» и других.

Янина Париенко — солистка Большого театра, окончила Московскую государственную академию хореографии. Исполняет партии в балетах «Сильфида», «Мойдодыр», «Баядерка» и других.

Компания L.K.Bennett основана в Лондоне в 1990 году. Изначально специализировалась на производстве обуви. В 1998 году вышла первая коллекция одежды. Одна из почетных клиенток бренда — герцогиня Кэмбриджская Кэтрин. Марка представлена более чем в 130 бутиках по всему миру, в том числе в России.