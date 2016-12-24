Чубакка «поздравил» пользователей сети рождественской песенкой

Видео: How It Should Have Ended / YouTube

Персонаж «Звездных войн» Чубакка поздравил пользователей сети рождественской песней. Ролик, сделанный с помощью видеоредактора из кадров разных частей киносаги, опубликован на YouTube-канале блогерского объединения How It Should Have Ended.

На видео, которое за два дня набрало более 1,9 миллиона просмотров, вуки «исполняет» популярный рождественский гимн Silent Night, написанный в 1818 году австрийским органистом Францом Грубером. Кроме Чубакки, в ролике мелькают и другие герои «Звездных войн» — контрабандист Хан Соло, джейдай Люк Скайуокер, принцесса Лея Органа, робот-переводчик C-3PO и даже криминальный авторитет Джабба Хатт в шапке Санты Клауса.