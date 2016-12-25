Назвавшего журналистов чепушилами губернатора поздравили с Годом петуха

Пользователи сети высмеяли губернатора Орловской области Вадима Потомского, назвавшего местных журналистов чепушилами.

Юзеры удивились, что глава региона хорошо знаком с тюремным жаргоном. Они также посчитали, что таким образом он поздравил всех со скорым наступлением Года петуха.

Губернатор Орловской области назвал местных журналистов чепушилами в ходе прошедшего 23 декабря координационного совета, на котором обсуждалась текущая ситуация в экономике региона. Он пожаловался на СМИ, которые постоянно рассказывают о проблемах, и отметил, что «каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как все плохо», и тем самым отпугивает потенциальных инвесторов.

«И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов — свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто — там купола на них можно рисовать на всех!» — подытожил Потомский.