Alibaba записали в пираты

Власти США вернули онлайн-платформу Alibaba в черный список пиратских рынков, откуда компания была исключена четыре года назад, сообщает ProFashion. Поводом для этого стали продажи нелицензированной продукции с сайта.

Представители Alibaba посчитали, что это решение политизированным и напомнили, что избранный президент США Дональд Трамп обвинял китайские компании в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Компания Alibaba основана в 1999 году китайским предпринимателем Джеком Ма и специализируется на электронной коммерции.

Весной 2016 года компанию отстранили от участия в коалиции по борьбе с контрафактной продукцией International AntiCounterfeiting Coalition (IACC). Поводом для этого стали жалобы со стороны других участников организации и возможный конфликт интересов: президент IACC Боб Барчиси якобы является владельцем акций Alibaba. «Акции — это небольшая часть моего инвестиционного портфеля. У меня также есть доли в компаниях, которым случилось быть членами IACC», — утверждал он.