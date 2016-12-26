На съемках программы «Про любовь» медведица набросилась на девушку

Видео: 360 Подмосковье

Во время съемок программы «Про любовь» участницу съемочной группы атаковала медведица, вместе с дрессировщиком участвовавшая в записи. Ставший очевидцем мужчина транслировал происходящее в Periscope, отрывок публикует телеканал «360».

Инцидент произошел в перерыве между съемками. Помощницы режиссера консультировали дрессировщика по поводу действий в кадре, медведица в национальных русских одеждах находилась с ним рядом, выполняя его команды и не проявляя агрессии. В этот момент сотрудница передачи протянула ей руку со спины. Животное резко ударило ее лапой, зацепившись когтями за шнурок от ее бейджа. Она упала на пол лицом вниз, в этот момент зверя оттащил дрессировщик.

Судя по всему, медведь испугался неожиданного прикосновения со спины. После случившегося дрессировщик говорит, что предупреждал о том, что животное без разрешения трогать не нужно.

Программа «Про любовь» выходит на Первом канале. Ее ведут музыкант Сергей Шнуров и журналист Софико Шеварднадзе.