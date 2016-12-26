Чубаров перечислил готовые признать Крым российским государства бывшего СССР

Депутат Верховной Рады, лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что четыре государства бывшего СССР готовы признать воссоединение Крыма с Россией. Об этом в понедельник, 26 декабря, он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза — Армения, Белоруссия, Узбекистан и Казахстан — почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия как минимум с послами этих стран», — заявил Чубаров.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

23 ноября он сказал, что удачный момент для возвращения полуострова под контроль Киева может предоставиться, когда свой пост оставит президент России Владимир Путин. «Российские политики будут осознавать задачу построить новую Россию, которой должны поверить все ее соседи, а этого нельзя достичь без возвращения Крыма», — предположил депутат Рады.

В Москве регулярно подчеркивают, что вопроса статуса Крыма не существует. 3 сентября Владимир Путин подчеркнул, что любые дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.