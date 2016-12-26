Россияне назвали Донцову писателем года

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне считают Дарью Донцову лучшим писателем 2016 года. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте исследовательской организации в понедельник, 26 декабря.

Донцова занимает первое место уже четвертый год. В 2016-м она набрала три процента голосов россиян. На второй строчке — Татьяна Устинова с двумя процентами. Остальные отечественные писатели набрали по одному или менее одного процента.

Лучшим среди музыкантов стал певец Филипп Киркоров (семь процентов). Исполнители Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачева разделили второе место с четырьмя процентами.

На первой строчке в рейтинге актеров года оказались Данила Козловский и Сергей Безруков, набравшие по пять процентов голосов.

Лучшим фильмом 2016-го пять процентов россиян назвали ленту «28 панфиловцев» Андрея Шальопы и Кима Дружинина и четыре процента высказались за картину Николая Лебедева «Экипаж».

В опросе, проведенном 17 и 18 декабря, приняли участие 1,6 тысячи человек в 46 регионах России.