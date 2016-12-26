Американские девочки расплакались из-за игрушек с голосом умершего дедушки

Видео: Twitter

Двум маленьким жительницам штата Оклахома, сестрам Мариане и Сарахи Рамос (Mariana и Sarahy Ramos) подарили плюшевых медведей, говорящих голосом их умершего дедушки. Реакцию девочек опубликовала в Twitter их старшая сестра Дженнифер Рамос (Jennifer Ramos).

На видео, которое за один день набрало более 86 тысяч лайков и 55 тысяч ретвитов, Мариана и Сарахи распаковывают рождественские подарки и находят в коробках двух плюшевых медведей. Услышав голос умершего дедушки, сестры начинают обнимать игрушки и плакать. «Дед ушел от нас при трагических обстоятельствах год назад, и моя тетя подарила Мариане и Сарахи мишек с записями дедушкиного голоса», — пояснила Дженнифер под роликом.

Пользователей сети растрогала реакция сестер, и они похвалили тетю девочек за оригинальный подарок. «Ваша тетя удивительный человек, примите мои соболезнования вашей утрате», — отметил один из них.