Минтранс отказался принимать дополнительные меры безопасности в аэропортах

Принимать дополнительные антитеррористические меры в российских аэропортах после катастрофы Ту-154 не требуется. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил министр транспорта России Максим Соколов, сообщает «Интерфакс».

«Безопасность аэропортов обеспечивается в соответствии с Воздушным кодексом РФ, [требованиями] международной организации ИКАО (Международная организация гражданской авиации — прим. «Ленты.ру»), — сказал он. — Необходимые проверки проводятся регулярно. Мы сейчас не видим целесообразности принимать какие-то особые дополнительные меры в связи с катастрофой».

Министр уточнил, что требования достаточно строгие и выполняются они всеми аэропортами.

Ранее 26 декабря Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявил, что причиной произошедшего могло стать неудовлетворительное техническое состояние машины либо ошибка пилотирования. Террористический акт не рассматривается в качестве основной версии.

Как сообщает телеканал «360», утром 26 декабря в Москву прибыл первый самолет с телами погибших в авиакатастрофе.

Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны пропал с экранов радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно направлялось в Латакию. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех телеканалов, военнослужащие и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.