Календарь с Путиным попал в число самых странных подарков на Рождество

Календарь с едущим верхом на коне президентом России Владимиром Путиным попал в число самых странных подарков на Рождество. Снимки необычных презентов были размещены англоязычными пользователями социальных сетей в рамках флешмоба «Странные подарки».

Календарь с Путиным, фотографию которого опубликовал юзер с ником PaulVealsReal, набрал в Twitter более 850 лайков и 200 репостов. «Мне нужен этот календарь! Он восхитительный», — позавидовал один из подписчиков PaulVealsReal.

В список также попали картонное изображение британского музыканта Стивена Моррисси в полный рост. Фотография необычного презента собрала более 4,5 тысячи лайков и 1,7 тысячи репостов. «Моей маме подарили полноразмерного Морисси», — похвастался Freyathomsonn.

Помимо президента России и британского музыканта внимание пользователей привлекли деревянная палка с двумя прикрученными крышками от бутылок, статуэтка суши-кота, рыбные чипсы в ведрах и традиционное испанское мясное блюдо, срок годности которого истек день назад.