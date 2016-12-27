В Тасмании огромный морской котик сломал автомобиль

В австралийском городе Лонсестон (штат Тасмания) морской котик забрался на один из припаркованных автомобилей, сломав ветровое стекло и оставив вмятины на крыше. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что самец тюленя мог попасть в город по небольшим каналам, преодолев 50 километров от традиционных мест обитания этих животных. После того как зверь сломал машину, он забрался на территорию дома, расположенного по-соседству, и задремал.

Сотрудники местного отделения полиции опубликовали снимки животного на своей странице в Facebook. Как отмечается в подписи к снимкам, тюленю окажут ветеринарную помощь, после чего служба помощи диким животным выпустит его на свободу.

Ранее в декабре стало известно, что немецкий турист, отдыхавший в Новой Зеландии, серьезно пострадал в результате атаки тюленей. Животные атаковали 18-летнего немца, искусав ему обе ноги.