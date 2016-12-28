В Уругвае двое россиян задержаны за мошенничество в казино

Власти Уругвая задержали двоих россиян, подозреваемых в мошенничестве при игре в покер в казино. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Diario El Pais со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошел в казино отеля Conrad, расположенной в городе Пунта-дель-Эсте на юге страны. В правоохранительные органы поступила жалоба о том, что мужчины пытались обмануть казино при игре в покер.

Как отмечается, один из игроков при помощи скрытой видеокамеры снимал карты в момент их раздачи. Его сообщник, находившийся в гостиничном номере, смотрел запись и передавал необходимую информацию сидящему за столом. Таким образом подельникам удалось выиграть около 20 тысяч долларов.

При обыске у задержанных были конфискованы «различные электронные устройства, предназначенные для передачи аудио- и видеоданных, специальные антенны» и другие приспособления.

Имена задержанных не называются. Известно только, что это мужчины в возрасте 39 и 46 лет. Один из них является профессиональным игроком.