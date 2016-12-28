В Новой Зеландии бизнесмен завалил кафе должника грязью

В новозеландском городе Окленд бизнесмен свалил на пороге задолжавшего ему кафе 40 тонн грязи. Об этом сообщает издание Stuff.co.nz.

Барри Харт, возглавляющий две компании, которые занимаются земляными работами и грузоперевозками, утверждает, что кафе не заплатило ему и его партнерам за оказанные услуги по сносу построек и прокладке канализации. Сумма долга достигла 88 тысяч новозеландских долларов (около 60 тысяч долларов США).

В середине ноября Харт в последний раз напомнил владельцу заведения, что долги нужно возвращать, но денег так и не дождался. Спустя шесть недель он отправил к кафе четыре самосвала с неприятно пахнущей грязью. Кроме того, Харт пообещал демонтировать проложенные под зданием канализационные трубы. Если и это не подействует, он продолжит возить должнику грязь.

Журналисты не смогли получить комментарий владельца кафе, но его супруга сказала, что люди, которые свалили грязь перед заведением, — это «просто идиоты».

В сентябре сообщалось, что уволившийся сотрудник похоронного бюро в Башкирии угнал катафалк в счет долга по зарплате.