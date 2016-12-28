На ВСУ подадут в Международный уголовный суд за убийство детей в Донбассе

Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе в 2017 году передаст в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о гибели детей из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на члена Общественной комиссии Елену Шишкину.

«Материалы находятся в обработке, описании, и я могу также анонсировать, что в январе 2017 года мы планируем их направить в МУС. На сегодня сформировано 70 дел по ситуациям, связанным с гибелью детей», — отметила она.

По словам Шишкиной, комиссия собирала материалы в течение второй половины текущего года. Также общественники уточняют обстоятельства ранений детей во время боевых действий в Донбассе.

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В конце ноября Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих украинской армии, причастных к артиллерийским обстрелам населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в период действия режима прекращения огня.

По утверждению СКР, украинские офицеры, «выполняя заведомо преступные приказы высокопоставленных должностных лиц Минобороны Украины», в сентябре-ноябре 2016 года осуществили прицельные артобстрелы гражданских объектов.

СКР начал возбуждать дела о конфликте на востоке Украины по статье 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») летом 2014 года. В ходе расследования в число подозреваемых был включен ряд высокопоставленных военных руководителей Украины, в том числе министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко.

В июле 2015 года украинские хакеры из группы «КиберБеркут» обнародовали данные, уличающие добровольческие батальоны МВД и СБУ в сотнях преступлений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.