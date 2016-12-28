У безработных супругов в Москве отняли шесть миллионов рублей

Двое неизвестных ограбили безработного москвича и его супругу более чем на шесть миллионов рублей. Об этом в среду, 28 декабря, в пресс-службе столичного главка полиции сообщили телеканалу «360».

«27 декабря в 18:34 в полицию позвонил мужчина 1962 года рождения. Заявитель рассказал, что их с супругой квартира выставлена на продажу. Утром к ним под видом покупателей пришли двое неизвестных. Угрожая пистолетами, злоумышленники сковали супругов и риелтора наручниками, связали пластиковыми хомутами и потребовали деньги», — сообщили в региональном управлении ведомства.

Узнав, что денежные средства находятся в банке, грабители освободили жену заявителя. После этого один из злоумышленников проводил женщину в банк, где она сняла деньги со счетов и передала деньги налетчику. После этого они вернулись в квартиру, освободили пострадавшего и скрылись. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

5 августа стало известно, что на северо-востоке Москвы двое неизвестных избили и отняли у безработного 8,3 миллиона рублей.