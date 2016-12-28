Райкина срочно прооперировали во время гастролей в Тобольске

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин был прооперирован в Тобольске после того, как травмировал ногу на репетиции, сообщает в среду, 28 декабря, ТАСС. Все запланированные на январь спектакли отменены.

Инцидент прокомментировал директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.

«Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции», — рассказал Пономарев. Он добавил, что после операции Райкин вышел на сцену и сыграл в моноспектакле «Своим голосом». Тем не менее ближайшие выступления артист отменил.

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«Я интуитивно чувствую хороших врачей. Это у нас семейное. Папа много болел, поэтому мы научились отличать хороших и плохих докторов. В облбольнице № 3 работают настоящие профессионалы», — приводит слова Райкина kp.ru.

В октябре худрук «Сатирикона» выступил на съезде Союза театральных деятелей с резкой критикой цензуры в искусстве и попыток общественных организаций влиять на работу учреждений культуры в России. Его речь вызвала бурную дискуссию в обществе.

Народный артист России Константин Райкин — сын актера и руководителя Ленинградского театра миниатюр Аркадия Райкина. С 1988 года возглавляет московский театр «Сатирикон».