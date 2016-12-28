На Ставрополье двое мужчин украли пиявок на миллион рублей

Житель Апанасенского района Ставропольского края обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные злоумышленники украли у него 40 тысяч пиявок. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУВД Ставропольского края.

«По словам пострадавшего, неизвестные разобрали крышу его хозяйственной постройки и вытащили оттуда 14 пластиковых ведер объемом по 15 литров, в которых находились 40 тысяч пиявок», — сказали в региональном управлении ведомства.

Стоимость ущерба составила более одного миллиона рублей. Украденные пиявки были обнаружены и изъяты полицейскими в доме подозреваемых — двоих ранее судимых местных жителей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

24 ноября 2015 года стало известно, что в жилом доме города Могоча Забайкальского края из водопроводных кранов полезли пиявки.