Духовный лидер мусульман Нигерии высказался против равноправия мужчин и женщин

Духовный лидер нигерийских мусульман Мохаммед Саад Абубакар выступил против равноправия мужчин и женщин в вопросах наследования. Об этом сообщает BBC News.

«Наша религия полностью определяет наш образ жизни. Мы не примем любое изменение, которое противоречит установленному Аллахом порядку», — заявил он. Абубакар пояснил, что мусульмане Нигерии живут мирно и с христианами, и с представителями других конфессий, и потому должны иметь право на беспрепятственное следование религиозным предписаниям.

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Христианская ассоциация Нигерии, в свою очередь, отметила, что не будет препятствовать утверждению законопроекта, предусматривающего равноправие мужчин и женщин в вопросах наследования, поскольку конфликтов с вероучением эта норма не создает.

Законодатели Нигерии пообещали продолжить консультации с общественностью по поводу правового акта.