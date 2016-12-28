Китайские инвалиды поборются с порнографическими снимками

Альянс волонтеров по интернет-безопасности в Китае тренирует людей с ограниченными возможностями оценивать рейтинг порнографических снимков. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Организация базируется в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, и занимается созданием базы данных непристойных изображений, чтобы в дальнейшем разработать программу для автоматической блокировки порно в интернете.

Объединение сотрудничает с Федерацией инвалидов Китая. В среднем в течение пятичасового рабочего дня 300 добровольцев обрабатывают более пяти тысяч снимков.

По словам одного из волонтеров Чжао Кая (Zhao Kai), страдающего расстройством речи, в подобной работе существует много нюансов. К примеру, очень сложно отличить непристойный снимок от картинки с сексуальным содержанием.

В настоящее время организация с помощью Федерации инвалидов смогла обработать более 250 миллионов фотографий.

В сентябре актриса Памела Андерсон и раввин Шмули Ботич опубликовали статью в The Wall Street Journal, в которой выступили против порноиндустрии. По их словам, свободный доступ к просмотру и анонимному распространению порнографии оказывает негативное влияние на современное интернет-сообщество.