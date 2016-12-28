Россияне назвали главные для страны проблемы

Наиболее острыми для страны проблемами россияне назвали низкие зарплаты (18 процентов), ситуацию в экономике (18) и здравоохранении (17). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Также среди актуальных для респондентов проблем оказались безработица (15 процентов), рост цен (13) и образование (11).

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«В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряженности в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема — снижение доходов населения — не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах», — рассказала руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.

По данным социологов, наибольшее обострение фиксируется в сферах здравоохранения и образования. За год актуальность медицинских проблем для россиян выросла на 11, а образовательных — на восемь процентов. Половина жалоб на здравоохранение связана со снижением ее доступности, коммерциализацией многих услуг, высокими ценами на лекарства, нехваткой специалистов. Треть жалоб связаны с недовольством качеством лечения, низкой оценкой профессионализма врачей и их отношения к пациентам.

Опрос ВЦИОМ проводился 10 и 11 декабря. В нем приняли участие 1600 человек в 46 регионах. Погрешность не превышает 3,5 процента.