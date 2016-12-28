Пользователей Telegram напугали скорым появлением платной версии

Пользователи мессенджера Telegram, созданного Павлом Дуровым, начали получать фейковые сообщения о введении платной версии приложения. Пример сообщения опубликован в Telegram-канале сообщества «Двач».

«Telegram уже в следующую субботу утром станет платным», — говорится в послании. Конкретная дата «закрытия» бесплатной версии не уточняется.

Сообщение имеет вирусный характер и призывает переслать его 10 контактам, чтобы доказать статус активного пользователя. Кроме того, неизвестный автор ссылается на некий документ, в котором якобы описан механизм оплаты одного евроцента за сообщение.

Мошенники утверждают, что после пересылки 10 людям логотип мессенджера станет синим.

Подобная схема распространения спама активно использовалась в эпоху популярности мессенджера ICQ. Тогда неизвестные обещали после пересылки сообщений перекрасить «цветочный» логотип в золотой цвет.

В августе в работе Telegram произошел сбой. На проблемы с приложением жаловались пользователи из России, Германии, США и ряда других стран.