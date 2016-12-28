Любителей активного отдыха обеспечат премиальными такси

Российская компания Wheely, предоставляющая услуги вызова персональных водителей, перезапустила свой сервис на период открытия лыжного сезона в Сочи. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представител пресс-службы фирмы.

Как уточнила операционный директор компании Ольга Королева, более половины клиентов фирмы приезжают на курорт с собственным спортивным снаряжением.

«Мы учли их пожелания и добавили в парк минивэны для перевозки лыж и сноубордов. Теперь у пользователей сервиса в распоряжении появятся Mercedes E-class, а для больших компаний или путешественников со своими лыжным снаряжением — Mercedes Viano», — сказала она.

«Вили» (Wheely) — сервис для вызова водителей через мобильное приложение, который работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Перми и Лондоне.