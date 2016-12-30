Гигантская панда напала на китайского ученого

Большая панда напала на сотрудника научно-исследовательского центра в китайской провинции Сычуань, сломав ему обе руки. Об этом сообщает China News Service.

Инцидент произошел еще 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где бамбуковых медведей готовят к жизни в дикой природе, однако о происшествии стало известно только сейчас.

16-летняя самка панды Си Мэй напала на селекционера Вэй Хуа, когда он пытался найти в вольере ее детеныша. Мужчина получил травмы рук и ног, при этом из-за проблем с радиосвязью на базе не сразу узнали о случившемся.

В настоящее время Вэй Хуа находится в больнице после операции, его состояние стабильное. Ученые предполагают, что агрессия панды была вызвана тем, что она пыталась защитить детеныша, спрятавшегося в другом конце вольера.

Гигантские панды находятся под угрозой исчезновения. У этого вида крайне низкая плодовитость, особенно в неволе. Ареал обитания животных ограничен несколькими горными хребтами в центральной части Китая.

