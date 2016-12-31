Индонезиец отметил свой 146-й день рождения

Индонезиец Сапарман Содимеджо (Saparman Sodimejo), который, по неофициальным данным, является старейшим жителем планеты, отметил свой 146-й день рождения, пишет в субботу, 31 декабря, британская газета Daily Mail.

В документах долгожителя указано, что он появился на свет 31 декабря 1870 года. Праздник Содимеджо (еще одно его имя — Мбах Гото) отметил с родственникам на острове Ява. Несмотря на преклонный возраст, он до сих пор передвигается самостоятельно.

Издание отмечает, что Содимеджо похоронил всех десятерых братьев и сестер, а также пережил четырех жен. Его детей в живых также не осталось, зато он окружен внуками, правнуками и праправнуками.

Официально старейшим из живущих поныне мужчин Земли признан Исраэль Кристал (Yisrael Kristal), родившийся 15 сентября 1903 года в Жарнуве (Российская империя). Во время Второй мировой он был сослан в Освенцим, позднее Кристал поселился в Израиле. По состоянию на 31 декабря его возраст — 113 лет и 107 дней.

Самой пожилой женщиной сейчас считается итальянка Эмма Морано, ее возраст — 117 лет и 32 дня.