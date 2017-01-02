Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Волгограде

В Волгограде в результате пожара в многоквартирном доме погибли три человека, сообщается на сайте следственного управления СКР по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 января. В одной из квартир на первом этаже дома на Саушинской улице вспыхнул пожар, после чего по деревянным перекрытиям пламя быстро перекинулось на жилище этажом выше.

Пожарные в течение полутора часов ликвидировали возгорание. В сгоревшей квартире на первом этаже были обнаружены два тела, мужчины и женщины. Еще один погибший мужчина найден в квартире выше. Один пострадавший доставлен в реанимацию.

СКР начал доследственную проверку. Со слов очевидцев и соседей, жильцы характеризуются отрицательно, ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками.