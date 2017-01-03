Умер лауреат Букеровской премии Джон Берджер

Английский писатель, критик и художник Джон Берджер (John Peter Berger) умер на 91-м году жизни. Об этом в понедельник, 2 января, сообщила британская газета The Guardian.

Данных в причине и месте кончины не приводится. Как написал в Twitter его друг Саймон МакБерни (Simon McBurney), смерть наступила утром 2 января.

По сведениям издания, Берджер много лет жил на уединенной ферме во французских Альпах, однако последние годы оставался в городке Антони возле Парижа.

Джон Берджер родился 5 ноября 1926 года в Лондоне. Сначала он был художником, в 1940-х годах его картины выставлялись в ряде лондонских галерей.

Затем Берджер стал преподавать живопись и писать критические статьи, которые публиковались в журнале New Statesmen.

Впоследствии он приобрел известность как литературный автор. В 1958 году был издан его первый роман «Художник нашего времени». В 1972 году за другой роман — «Джи» — Берджер получил Букеровскую премию. В том же году на телеканале BBC вышел четырехсерийный фильм «Искусство видеть» по сценарию Берджера, где подвергалось критике традиционное восприятие классического искусства.