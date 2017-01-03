Литва отказалась выдать России бывшего главу антитеррористического центра Грузии

Бывший руководитель антитеррористического центра Грузии Зураб Майсурадзе, задержанный в Литве, не будет выдан России. Об этом во вторник, 3 января, сообщила Генеральная прокуратура Литвы.

Данное решение, как отметили в надзорном ведомстве, должен утвердить суд.

Майсурадзе был задержан в начале декабря минувшего года в Вильнюсе при прилете из Киева. Основанием стал ордер Интерпола, выданный по инициативе России. Москва считает, что гражданин Грузии связан с террористами.

Судом Майсурадзе был арестован на 10 дней, однако вскоре отпущен под залог. Кроме того, у него изъяли документы и обязали регулярно отмечаться в полиции.

Майсурадзе до 2012 года возглавлял антитеррористический центр МВД Грузии, в СМИ его называют соратником бывшего президента страны Михаила Саакашвили.