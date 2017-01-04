Финского депутата-националиста оштрафуют на 1160 евро за разжигание

Депутат парламента Финляндии, член националистической фракции «Истинные финны» Теуво Хаккарайнен приговорен уездным судом Центральной Финляндии к штрафу в размере 20 дневных ставок или 1160 евро за пост в фейсбуке, оскорбляющий мусульман. Об этом сообщает сайт телерадиокомпании Yle.fi. Суд также потребовал удалить запись.

Сообщение в блоге депутата появилось после теракта в Ницце. Теуво Хаккарайнен написал, что «не все мусульмане террористы, но все террористы — мусульмане», а также потребовал выслать всех мусульман из Финляндии. По мнению суда, данная запись в соцсетях очерняет людей, исповедующих ислам, а требование выслать их из страны содержит в себе угрозу для определенной группы населения.

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Хаккарайнен сообщил, что не будет обжаловать решение суда.

Коллеги оштрафованного законодателя обсудят происшествие в феврале, в начале весенней сессии парламента. «Приговор, вынесенный члену парламентской фракции — это серьезный вопрос, который необходимо обсудить», — заявил председатель фракции Сампо Терхо.

Как отмечается в сообщении Yle.fi, в прошлом году за разжигание межнациональной розни была оштрафована Терхи Киемунки — еще один депутат от «Истинных финнов». Она пообещала обжаловать приговор.

Вечером 14 июля в Ницце после праздничного фейерверка в честь Дня взятия Бастилии грузовик выехал на людную городскую набережную и стал давить пешеходов. Жертвами теракта стали 86 человек. Водителя застрелили полицейские.